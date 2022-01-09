/671260/نانسي-نعيم-إنطلاق-النسخة-الرابعة-من-منتدي-شباب-العالم-دليل-علي-صلابة-ونجاح-الدولة

قالت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، ان منتدي شباب العالم من اهم الاحداث، التي تترك أثرا ممتد المفعول، وتكون مصدر الهام لجيل من الشباب، مضيفة “أن التجمع الشبابي العالمي علي ارض مصر في نسخته الرابعة يتعلم منه الشباب المشاركون مقدار وحقيقة الهوية المصرية وتري وجهات نظر مغايرة بعيون اكثر من ١٥٠ دولة مختلفه قائلة ؛ “منهم الدول اللي بنشوفها سابقانا ومنها اللي بنحمد ربنا ان مصيرنا مابقاش ذيها”.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

واشارت نعيم الي مشاركتها في منتدي الشباب العالمي عام ٢٠١٧ بدعوه من المجلس القومي للمرأة كمتحدث عن تجربتي في رياده الأعمال ( البيزنس فكرة مش رأس مال)، موضحة هكذا كانت كلمتها في حضور العديد من الوزراء ورجال الأعمال. ولم أتخيل وقتها أن المرة التاليه سأكون مدعووة لكن بصفتي عضو في مجلس النواب بل لم أتخيل أن من رحم هذا الكيان ستخرج كل هذه التوصيات التي نراها تتحقق علي مدار السنين الماضية .

وقالت نعيم ان شباب وكيانات و توصيات حصيلة غنية لرؤية مستقبليه لمسوها شباب آمنت وصدّقت في إمكانيات الدوله وشبابها، مؤكدة علي ان المنتدي في نسحته الرابعه وسط أحداث جائحة الكورونا، دليل علي صلابة الدولة وعزمها علي الإستمرار في الصعود اليوم ولمدة أربعة أيام تتجه أنظار العالم كله نحو فعاليات المنتدي ليكون مادة خصبة للحديث ووجهه وحيدة لمن يبحث عن سياحة مميزة فمنتدي شباب العالم مصنع لرجال المستقبل.

مشروعات قوانين اقرها مجلس النواب

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس وافق في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

ويناقش مجلس النواب غدا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

كما يناقش مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. (سبق إدراجه).

يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.