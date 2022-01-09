عاجل- القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا عابرا فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) والمدمرتين (USS COLE) USS JANSON DUNHAM) ) الأمريكيتين.





جاء ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها تحليل صورة الموقف (سطحي­ ، جوى، تحت السطح، وإلكترونى)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحرى بالبحر الأحمر، ومجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، إلى جانب تمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر. وتأتى تلك التدريبات تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية.

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