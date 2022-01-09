الإمام الأكبر: أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة إحدى أدواتنا لتحقيق حلم السلام

جدة - نرمين السيد - وأضاف شيخ الأزهر - خلال استقباله السفير ارتوراس جايليوناس، سفير ليتوانيا لدى القاهرة، اليوم الأحد -"أن الأزهر يستضيف أئمة المسلمين من حول العالم ويستضيفهم على نفقته، ويقوم بتأهيلهم من خلال برنامج معد خصيصا ليناسب كل مجتمع على مدار شهرين متواصلين، نستضيف فيه الأئمة وندربهم على معالجة المشكلات الحديثة المتعلقة بتفنيد الفكر المتطرف، والموقف الإسلامى من المرأة، وتعايش المسلمين مع غيرهم".

وتابع الإمام الأكبر: "نحرص على أن ينزل الأئمة إلى الشارع المصرى ليروا بعينهم ما يدور فى الشارع من تعايش بين المسلمين والمسيحين، ليعود هؤلاء الأئمة بفكر وسطى مستنير ومُحَصَّن لينشروا ما تعلموه ليس فقط بين أبناء المسلمين وإنما بين كل أفراد مجتمعاتهم من خلال تعاملهم اليومى".

من جانبه،أعرب سفير ليتوانيا لدى القاهرة عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم من جهود لنشر السلام العالمى وتطلعه لأن يرسل الأزهر أئمته للمجتمع الليتوانى، وأن تستفيد ليتوانيا من برامج أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة، مؤكدا أن الأديان أبقت على تماسك المجتمع اللتوانى على مدار عدة قرون، وأن المسلمين والمسيحيين يعيشون فى سلام ووئام فى ليتوانيا.