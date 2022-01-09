عاجل- انطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك «تبوك – 5» (صور)

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بدأت الفعاليات باصطفاف القوات المشاركة فى التدريب من عناصر المشاة والمدرعات وقوات خاصة من الصاعقة والمظلات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة، أعقبه عزف السلام الوطنى لكلا البلدين إيذانا بإنطلاق فعاليات التدريب.
وألقى قائد القوة المصرية المشاركة فى التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كما أشار إلى أهمية التدريب فى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بما يسهم فى رفع معدلات الآداء القتالى، مؤكدا على ثقته فى جاهزية العناصر المشاركة بالتدريب على تخطيط وإدارة مهام مشتركة بإحترافية وكفاءه عالية.
وأكد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية، خلال كلمته، على أن التدريب يثمن علاقات التعاون العسكرى بين البلدين الشقيقين نظرا لما يتمتع به العناصر المشاركة من خبرات تعمل على تنفيذ كافة المهام بأعلى درجات الإحترافية، وأن التدريب يعد بيئة خصبة للتواصل وتبادل المهارات بين كافة المستويات المنفذة للتدريب.
ويعد التدريب المشترك "تبوك 5" واحدا من أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين من حيث حجم القوات المشاركة وتنوع الأنشطة التدريبية والذى يأتى تأكيدا على عمق علاقات التعاون العسكرى وتنامى الشراكة المثمرة بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة.
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