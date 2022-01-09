كيف تستخرج بدل شهادة ميلاد مميكنة فى دقائق؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة من خلال الماكينات الذكية. وتتواجد الماكينات الذكية فى 4 أماكن، وهم: الأحوال المدنية بالعباسية ومطار القاهرة «مبنى 1» ومطار شرم الشيخ صالة سفر «1» ومطار الغردقة صالة سفر «2».

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