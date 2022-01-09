الرعاية الصحية: نجاح جراحة تجميلية فى أذن طفل تحت مظلة التأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح جراحة تجميلية دقيقة لإصلاح تشوهات الأذن لطفل، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك داخل مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى تطبيقا لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد





وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان اليوم، أن الفريق الطبى المتميز بمستشفى أبوخليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، تمكن من إجراء جراحة دقيقة لإصلاح تشوهات الأذن وتشكيل غضاريف الأذن من خلال جراحه تكميلية للأجزاء المفقوده لأذن طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، حيث كان الطفل يعانى من تشوه خلقى معقد بصيوان الأذنين congenital aural Artesia.

ونجح الفريق الطبى، من جراحى التجميل بقيادة الدكتور أحمد محمد أبوالنجا استشارى التجميل ومشاركة أخصائيى التجميل "د.شريف محسن، د.ماجد تير"، ومعاونة فريق التخدير المكون من "د.عمرو عبدالغنى، د.أحمد أسامة"، فى إجراء الجراحة التجميلية الدقيقة وإضافة أنسجة لتعويض النقص فى الأذن، حيث تتخطى تكلفة الجراحة خارج التغطية الصحية الشاملة أكثر من 20 ألف جنيه، بينما المنتفع لم يتكلف أكثر من 300 جنيه كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية صرح طبى عظيم يمتلك أحدث التجهيزات الطبية وفقا للمعايير العالمية لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل من أبناء محافظة الإسماعيلية، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المميزة لهم.

ولفت إلى أن المستشفى يتميز بتقديم الخدمات الطبية المتطورة وخاصة فى الجراحات المتخصصة، كجراحات المخ والأعصاب والتجميل والوجه والفكين والأورام وغيرها من الجراحات الأخرى على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين الأكثر تميزا فى مصر، بما يضمن توفير المستشفى أفضل خدمة ورعاية صحية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين.

وأشار السبكى، إلى أن توفير الكوادر الطبية الماهرة وخصوصا فى التخصصات الدقيقة ليس من السهولة بمكان واحد، وخصوصا فى التخصصات الطبية التى تم استحداثها بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، كجراحات التجميل والوجه والفكين وهو ما توفره الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، علما بأن هؤلاء الأطباء مطلوبون فى كل دول العالم.

وأكد أن ذلك يضمن تحقيق الجودة والتميز فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى المنظومة الجديدة، وبما يوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المواطنين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.