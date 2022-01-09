محافظ أسوان يتابع تنفيذ 11 جدارية متنوعة ضمن مشروع الهوية البصرية

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ أسوان أشرف عطية ،استكمال أعمال التطوير والتجميل والذى يضم تنفيذ 11 جدارية متنوعة ضمن مشروع الهوية البصرية،بجانب تنفيذ الأعمال الفنية على الأسوار، بالإضافة إلى تنفيذ 3 لوحات فنية مجسمة تبرز أسم أسوان باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية فى مواقع ميدان المسلة ومخرج كوبرى خزان أسوان، وعلى جبل البر الغربى، فضلاً عن أعمال تجميل المسلة من خلال إحلال وتجديد بلاطات الجرانيت ودهان القمة المثلثة الذهبية، مع رفع كفاءة الإضاءة ووضع أسم أسوان على قاعدتها باللغتين العربية والإنجليزية.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لعدد من الشوارع والميادين، لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية، بجانب أعمال التشجير والنظافة العامة ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة، رافقه خلالها المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية. ووجه المحافظ إعادة دهان ورسم اللافتات واليافطات التابعة لبعض الشركات والهيئات لتدخل منظومة الهوية البصرية، مع تغيير مواقعها بما يتناسب مع زاوية الرؤية والمشاهدة لها، مع الإستمرار فى أعمال رى الأشجار والنخيل والمسطحات الخضراء للحفاظ على جميع المكتسبات التى شهدتها الفترة الأخيرة من زهور الزينة وغيرها. وشدد على الإسراع فى أعمال الصيانة والإصلاح للمعدات والسيارات المعطلة من أجل زيادة معدلات رفع القمامة والمخلفات من الصناديق، وهو الذى يتوازى مع الاهتمام بجرد الأتربة أسفل الأرصفة، بالإضافة إلى فرض الغرامات الرادعة على المحلات والأنشطة التجارية فى حالة عدم إلتزامها بوضع المخلفات فى الحاويات المخصصة لها، وأيضاً عدم وضع الحواجز المختلفة أمامها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

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