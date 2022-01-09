استمرار نجاحات مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة بمحافظة الإسماعيلية

نجح الفريق الطبي المتميز ب «مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة» من إجراء جراحة تجميلية معقدة ودقيقة لإصلاح تشوهات الأذن لطفل عمره 5 سنوات، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
خلال الجراحة الدقيقة قام الفريق الطبي المتميز من إصلاح تشوهات الأذن للطفل وتشكيل غضاريف الأذن من خلال جراحة تكميلية للأجزاء المفقودة، حيث كان الطفل يعاني من تشوه خلقي معقد بصيوان الأذنين.
تم إجراء الجراحة على يد الفريق الطبى المتميز، المكون من:-
▪د. أحمد محمد أبوالنجا _ استشاري التجميل
▪د. شريف محسن _ اخصائي التجميل
▪د. ماجد تير _ اخصائي التجميل
▪د. عمرو عبدالغنى _ استشاري التخدير
▪د. أحمد أسامة _ اخصائي التخدير
▪أ. أمل السيد _ فني تمريض
▪أ. آية محمد _ فني تمريض
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