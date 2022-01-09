وزارة التضامن: 19 ألفا و175 منفذا لصرف المعاشات بالمحافظات

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد منافذ صرف المعاشات يبلغ 19 ألفا و175 منفذا على مستوى الجمهورية وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر ديسمبر الماضى.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
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