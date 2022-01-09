أول تعليق من ابنة رجل الأعمال محمد الأمين بعد اتهامه بالاتجار بالبشر

قدمت منى ابنة رجل الأعمال محمد الأمين؛ الدعم لوالدها، بعد اتهامه في قضية الاتجار في البشر، وهتك عرض فتيات بدار أيتام أسسها والدها في بني سويف، داعية الله أن يجعل الأعمال الخيرية؛ التي كان يقدمها الأمين في ميزان حسناته، وأن يمر من هذه الأزمة بسلام.
وكتبت ابنة محمد الأمين منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: أعظم راجل في الدنيا بابا، ربنا يحفظك لينا ولأحفادك ولكل الناس اللي بتحبك، ويجعل الخير اللي بتعمله في ميزان حسناتك.
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