علاء مصطفى يشارك في الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم..ويطالب بالاعتمادعلى التطورالتكنولوجي في إيجاد أنماط جديدة للتعلم

/671261/علاء-مصطفى-يشارك-في-الورش-التحضيرية-لمنتدى-شباب-العالمويطالب-بالاعتمادعلى-التطورالتكنولوجي-في-إيجاد-أنماط-جديدة-للتعلم

شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، في ورشة عمل "تأثير جائحة كورونا على الجيل زد"، ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

دوت الخليج

علاء مصطفي

وقال مصطفى، في كلمته أن الجيل زد، هو مواليد من 1995 وحتى 2010، وهو الجيل الذي نشأ على التقدم التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أن العالم بعد فيروس كورونا غير العالم قبله، ولذلك يجب أن نغير من أنماط الحياة مثل التعلم والعمل والاستهلاك.

جائحة فيروس كورونا

وأضاف مصطفى، أن فيروس كورونا أثر على الجيل زد، وكان له العديد من الآثار، مثل تركيز هذا الجيل على نفسه دون النظر إلى المجموع، وتواصله المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا، وأيضا أثر بالسلب على الصحة النفسية لهذا الجيل وشعوره بالوحدة والاكتئاب.

التطور التكنولوجي

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن كورونا أثرت على أنماط التعليم وأصبح التعلم عن بعد هو أحد أفضل طرق التعلم لدى هذا الجيل، فضلا عن ضرورة الاعتماد على التطور التكنولوجي في إيجاد أنماط جديدة.

وأشار مصطفى، إلى أن العلاقات الاجتماعية اتجهت للمواقع الافتراضية وأصبحت أقل صلابة وتنتهي بنفس السرعة والسهولة التي بدأت بها.