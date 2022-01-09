/671263/بهذه-الطريقة-بدر-بانون-يستعد-لمباراة-غانا-فى-أمم-أفريقيا

يستعد منتخب المغرب أمام فريق غانا، والتي من المقرر إقامتها غداً الإثنين في تمام الساعة السادسةمساءً، ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشر بدر بانون مدافع الأهلي ومنتخب المغرب، صورة له من تدريبات المنتخب استعداداً لمباراة غانا غداً.

وفاجئ المدير الفني للمنتخب المغربي الجميع، وقرر إعلان تواجد بدر بانون، مدافع النادي الأهلي في قائمة المغرب المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان وحيد خاليلوزيتش قد أعلن من قبل القائمة المبدئية والتي لم تشمل تواجد در بانون، ولكنه تحدث وأعلن أنه يتمنى إضافة اللاعب لقائمة المنتخب نظراً لما يقدمة خلال الفترة الأخيرة.

ولم يتواجد أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك في القائمة النهائية للمتنخب المغربي في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، وذلك بسبب هبوط مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة.

فاز بدر بانون لاعب النادي الأهلي، ببطولة كأس السوبر الأفريقي للعام الثالث على التوالي.

وساهم بدر بانون المدافع المغربي في فوز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي للعام الثاني على التوالي وأما فريق مغربي أيضا.

شارك بدر بانون الموسم الماضي مع الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي وحصل على البطولة الأولى لكاس السوبر الأفريقي.

بدر بانون

ثم عاد اللاعب هذا العام وفاز أمام الرجاء المغربي فريقة السابق بلقب البطولة، بعد مباراة كاراثونية تم حسمها في آخر الدقائة، ليكتب البطولة الثانية له مع الأهلي الخاصة بكأس السوبر الأفريقي.

أما البطولة الأولى كانت مع فريقة السابق الرجاء المغربي في عام 2019 ليكون إجمالي فوز بدر بانون ببطولة كأس السوبر الأفريقي 3 مرات والأمر المميز في هذا الأمر أنهم جاءوا على التوالي.

وبذلك يدخل بدر بانون تاريخ قارة أفريقيا من أوسع أبوابها ويسجل رقم قياسي جديد وفريق من الصعب تكراره بالفوز باللقب لمدة 3 مواسم على التوالي ومع فريقين مختلفين.