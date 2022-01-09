الجبهة الوطنية لنساء مصر تنعى المستشارة تهانى الجبالي: صاحبة تاريخ من العطاء

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نعت الجبهة الوطنية لنساء مصر، بكل الحزن والأسى، المستشارة تهاني الجبالي، الذى توفيت نتيجة تأثرها بفيروس كورونا المستجد.
دوت الخليج يرصد نعي الجبهة الوطنية لنساء مصر لتهاني الجبالي
وفاة تهاني الجبالي
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر:” تهانى الجبالى، سيدة شجاعة لاتخشى فى الحق لومة لائم، وضربت لنا المثل فى قوة الدفاع عن قضايا مصر والوطن العربى الكبير”.
وتابعت الحفناوي، فى تصريح لـ" دوت الخليج" ،حديثها قائلة:” المستشارة تهاني الجبالي لم تنحن أمام العواصف والأزمات، جزاها الله خيرًا على ما قدمت”.
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر:” إن عطاء المستشارة والقاضية تهانى الجبالى، امتد لقضايا الوطن العربى وفى القلب منه القضية الفلسطينية”.
واستكملت:” شاركت الدكتورة تهانى الجبالي فى المؤتمرات والندوات التى عقدت فى اتحاد المرأة الفلسطينية للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين”.
وأضافت:” المستشارة تهاني الجبالي كان لها دور كبير فى مواجهة الإسلام السياسى أثناء حكم الاخوان المسلمين ووقفت بكل شجاعة وقوة ضد أفكارهم الظلامية وقرارتهم المخالفة للدستور مما افقدها منصبها فى المحكمة الدستورية العليا وبالرغم من ذلك لم تنحن ولم تتنازل عن مبادئها”.
رئيس الشيوخ ينعي تهاني الجبالي
هذا ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدًا أن مصر فقدت شخصية قضائية وسياسية كبيرة لها الكثير من المواقف الوطنية التي لا تُنسى.
وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن المستشارة تهاني الجبالي، اثبتت خلال حياتها العملية قوة وصلابة شخصية المرأة المصرية، وهو ما أهلها لتكون أول قاضية مصرية في عصرنا الحديث، وتدرجت لأعلى منصب قضائي تحتله المرأة في مصر، داعيًا الله عز وجل أن يتتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.
هذا وتوفيت المستشارة تهاني الجبالي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، والتي نقلت على إثرها إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج، وذلك قبل أن يشتد عليها المرض ويتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة؛ لتصعد روحها إلى بارئها في الساعات الأولى من صباح اليوم، راحلة عن عالمنا بعد صراع مع الفيروس القاتل.
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