/671265/غيوم-وأمطار-في-قنا-والمحافظ-يرفع-درجة-الاستعداد-القصوى

شهدت محافظة قنا ، اليوم الخميس، حالة من الطقس المتقلب وانتشار الغيوم بكثافة فى مختلف أرجاء محافظة قنا شمالاً وجنوباً، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، شمال الصعيد، دافئ وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على .

غيوم وأمطار في قنا والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى وأعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، فى حالة سقوط أمطار غزيرة، وأشار الداودي، إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد من الأعمدة أثناء نزول الأمطار. غيوم وأمطار في قنا والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى وأكد المحافظ، على نشر المعدات على الطرق السريعة والتخلص من أية آثار قد تنتج عن الأمطار أو السيول والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة أعمدة الإنارة فى الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية، وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة.

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