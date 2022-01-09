 «برلمانية الوفد»لـ دوت الخليج:منتدي شباب العالم يضع مصر علي خريطة الدول المهتمة بمنظومة الشباب

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قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن منتدي شباب العالم أصبح أكبر منصة عالمية، وبات محل اهتمام الشباب نتيجة الطلبات الكثيرة للحصول علي المشاركة.

دوت الخليج

وأضاف وهدان، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج":هذا دليل علي النجاح، لافتا أن اهتمام الشباب بالمنتدي و ما يتم من الورش النقاشية والحوارية يجعل من الموتمر منصة للشباب للتعبير عن أفكارهم وآرائهم.

سليمان وهدان: منتدي شباب العالم يعكس حرص القيادة السياسية علي الاهتمام بمنظومة الشباب

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن المؤتمر بكل ما فيه من أحداث وتنظيم له أهمية كبري وهي تصدير مشهد للخارج علي جمال وروعة مدينة السلام، الأمر الذي يعد أحد سبل الدعاية للسياحة، بالإضافة إلي وضع مصر علي خريطة الدول المهتمة بالشباب. وأشار وهدان، إلي أن المنتدي يناقش كافة القضايا التي تشغل الرأي العالم العالمي، والتي من بينها الأمن الغذائي والسلم العالمي وكيفية التعامل مع الجوائح المختلفة، فضلا عن قضية التغير المناخي، مضيفا: منتدي شباب العالم هو حلم الشباب للمشاركة والتفاعل في مختلف القضايا التي تواجههم.

وتابع وهدان: إنطلاق النسخة الرابعة من المنتدي غدا تعكس حرص الرئيس السيسي علي الاهتمام بمنظومة الشباب من خلال مشاركتهم فى إيجاد حلول للمشكلات والقضايا المحلية والدولية القائمة.

انطلاق النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم غدا

تنطلق غدا النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى إجراء حوار بين الشباب المصرى و الشباب من دول العالم حول القضايا والمشاكل التى يتعرض لها العالم بصفة عامة، والاستماع إلى أفكار الشباب ورؤيتهم فما يشغل الرأى العام العالمي بشأن قضية تغير المناخ التى يشهدها العالم كما يعكس المنتدى حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى رؤية الشباب المصرى للجمهورية الجديدة.