إشتباه كورونا.. ثلاثي الأهلي يخضع لمسحة طبية غداً

/671269/إشتباه-كورونا-ثلاثي-الأهلي-يخضع-لمسحة-طبية-غدا

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، أن الثلاثي، رامي ربيعة وطاهر محمد طاهر، ومحمد فخري، سوف يخضعون لمسحة طبية جديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار أبو عبلة إلى سلبية مسحة بقية اللاعبين بالكامل الذين قاموا بعمل المسحة الطبية داخل ملعب التتش أمس السبت.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران أمس، السبت، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

خماسي الأهلي

وكان أحمد أبو عبلة قد أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت.

وجاءت نتيجة مسحة الخماسي، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، إيجابية وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج أسوار النادي.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021

المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي ، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان ، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي ، في بطولة دوري أبطال أفريقي للمرة الثالثة على التوالي ، والتي نجح فيها الأهلي في المواجهتين تخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا ، في دور ربع نهائي البطولة.

الأهلي يتوج بالنسختين الأخيرتين

ونجح النادي الأهلي في تحقيق النسختين الأخيرتين من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جاءت بعدها بالسوبر الإفريقي أيضاً ويكون في وصافة الأندية الأكثر تتويج بالبطولات القارية والمحلية على المستوى العالمي خلف ريال مدريد الإسباني.

حقق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، وهي التاسع في تاريخ النادي، على حساب غريمة المحلي والقاري نادي الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ستاد القاهرة الدولي.