أزمات النواب مع إلهام شاهين «رايحة جاية»..البرلمان:رسالة الفن «سامية»..المعارك تنطلق من « الفنانين يسعون في الأرض فسادًا» مرورًا بـ«المومس الفاضلة»لـ «نقص إسهامات إلهام العلمية»

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الفنانه ترد عبر دوت الخليج هما مش وراهم غيرى..والموقع يرصد الموقف الرسمى الواضح من مجلس النواب بدعم رسالة الفن

أثار طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الوليلي، إلى مجلس النواب، ضد تكريم الفنانة إلهام شاهين بجامعة عين شمس، الجدل حول دعم البرلمان لحرية الفنانين في مصر، واتهامات للنواب بمحاولة تقييده للفن والثقافة، خاصة أن الواقعة ليست الأولى، بل سبقها طلب إحاطة آخر ضد مسرحية" المومس الفاضلة"، أو "الساقطة الفاضلة" التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها في الفترة المقبلة، وأيضا أزمة النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب مع رموز الفنحيث مطالبته مساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية، عندما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن صندوق أسر الشهداء وذلك بقوله "مش معقول ينص القانون على خصم نسبة من موظفين الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانون، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا".

موقف البرلمان واضح بدعم رسالة الفن

أمام كل هذه التحركات إلا أن موقف مجلس النواب الرسمى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى كان واضح منذ بداية الفصل التشريعى الثانى حيث أكد بأنه يعرب بإسمه واسم المجلس عن تقديرنا للفنانين والدور الذى يقوم به الفن على مر التاريخ فى دعم الدولة المصرية، خاصة وأن رسالة الفن هى رسالة سامية تقوم بالدعم للدولة.

"إلهام شاهين" تهاجم نواب البرلمان

هجوم النواب على أعمال الفنانة إلهام شاهين، وإدانة تكريمها، جعلها في حالة استنكار للموقف البرلماني ضدها، معتبرة أن الأمر ما هو إلا سبيل للشهرة، على حد وصفها، قائلة :"من تقدم ضدي بطلب إحاطة في البرلمان غاوي شهرة، أي حد عايز يتشهر بيحط اسمه جنب إلهام شاهين، هل المشاكل اللي ممكن تتناقش خلصت فاضل تكريم إلهام شاهين".

تكريم "شاهين" من قِبل الجامعة لم يكن الأول من نوعه، لأنه خلال عام 2021، تم تكريمها من الجامعة البريطانية، بالإضافة إلى تكريمها في يوم المرأة المصرية من كلية اللغة والإعلام بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحسب قولها، موضحة أن جامعة عين شمس كرمت ضيوفها خلال الاحتفالية التي أذيعت عبر شاشة التليفزيون المصري، وكانت هي والموسيقار نادر العباسي من ضمن المكرمين، قائلة :"التكرمين دول كانوا في 2021، وخلال السنوات الماضية تم تكريمي من أكثر من جامعة، ومن أكثر من دولة ورؤساء دول وفي أعياد وطنية، وده مش شيء جديد يعني، إيه الغريب في التكريم؟".

إلهام شاهين تثير الجدل بسبب "المومس الفاضلة"

وعن الهجوم على مسرحيتها المقبلة، قالت إلهام شاهين، إن المسرحية للكاتب فرنسي جان بول سارت، وسبق وقدَّمتها سيدة المسرح العربي، سميحة أيوب، على خشبة المسرح القومي، أهم مسرح للدولة، في فترة الستينات، ولاقت نجاحًا جماهيريًا، متسائلة :"هل الشعب المصري بجمهوره ومثقفيه في فترة الستينات يختلف عن الشعب المصري الآن؟ هل حاليًا يحافظون على التقاليد وفي الستينات لم يكن هناك أخلاق؟، في الحقيقة، الإجابة هي أن فترة الستينات هي العصر الذهبي للفنّ والثقافة والرقي والشياكة والجمال، كان فعلاً زمن الفنّ الجميل".

رفض تكريم إلهام شاهين في جامعة عين شمس

وكان النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار؛ للاعتراض على منح درع جامعة عين شمس للفنانة إلهام شاهين أثناء تكريمها داخل الجامعة، خلال حفل كان مخصصًا لتكريم العلماء وإسهاماتهم في المجتمع، حسب قوله، مؤكًدا على أنه فوجئ منذ أيام بتكريم الفنانة إلهام شاهين في جامعة عين شمس التي تعد إحدى جامعات مصر العريقة، مضيفًا أن التكريم وإهداء درع الجامعة وجائزة تفوق للفنانة تقديرًا لدورها العلمي في المجتمع تم من جانب قيادات الجامعة وبمعرفتهم.

طلب إحاطة بسبب مسرحية إلهام شاهين

كما تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية" المومس الفاضلة"، أو "الساقطة الفاضلة" التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، قائلًا :"طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر، قبل أكثر من 75 عامًا، غير مناسبة للمجتمع المصري، بل ومن الممكن أن يطلق عليها فن إباحي".

دعم البرلمان لرسالة الفن فى مصر

وأيضا طالب النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية، عندما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن صندوق أسر الشهداء وذلك بقوله "مش معقول ينص القانون على خصم نسبة من موظفين الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانون، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا" فيما أكد بحينها رئيس مجلس النواب بأنه يعرب بإسمه واسم المجلس عن تقديرنا للفنانين والدور الذى يقوم به الفن على مر التاريخ فى دعم الدولة المصرية، خاصة وأن رسالة الفن هى رسالة سامية تقوم بالدعم للدولة.