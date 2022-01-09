/671271/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تنعي-المستشارة-تهانى-الجبالى

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين و كافة أعضائها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة ومحبي المستشارة تهاني الجبالى، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية، والتى وافتها المنية صباح اليوم.

دوت الخليج يرصد نعي التنسيقية للمستشارة تهاني الجبالي

وفاة تهاني الجبالي

و أضافت التنسيقية أن المستشارة تهاني الجبالى، تعتبر إحدى رائدات العمل العام فى العقدين الأخيرين، وتميزت بالمواقف الوطنية الواضحة والمشرفة، واستطاعت أن تخلد اسمها فى تاريخ نضال المرأة المصرية.

رئيس الشيوخ ينعي تهاني الجبالي

هذا ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدًا أن مصر فقدت شخصية قضائية وسياسية كبيرة لها الكثير من المواقف الوطنية التي لا تُنسى.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن المستشارة تهاني الجبالي، اثبتت خلال حياتها العملية قوة وصلابة شخصية المرأة المصرية، وهو ما أهلها لتكون أول قاضية مصرية في عصرنا الحديث، وتدرجت لأعلى منصب قضائي تحتله المرأة في مصر، داعيًا الله عز وجل أن يتتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

وفاة تهاني جبالي متأثرة بفيروس كورونا

هذا وتوفيت المستشارة تهاني الجبالي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، والتي نقلت على إثرها إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج، وذلك قبل أن يشتد عليها المرض ويتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة؛ لتصعد روحها إلى بارئها في الساعات الأولى من صباح اليوم، راحلة عن عالمنا بعد صراع مع الفيروس القاتل.

توفيت صباح اليوم المستشار الدكتورة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ولدت المستشارة تهانى محمد الجبالي فى 20 نوفمبر 1950، وتولت منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وتعتبر الجبالي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث.