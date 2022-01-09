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حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، على عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لقتله ابنتيه انتقاما من زوجته كما قررت معاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته مواد مخدرة، حيث تم عقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوى وعماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود.

دوت الخليج

قتل ابنتيه لينتقم من زوجته.. السجن المشدد 10 سنوات لعامل أسيوط

وترجع وقائع القضية رقم 9781 لسنة 2021 جنايات مركز أسيوط إلى قيام المتهم صاحب الـ 31 عاما ، وهو عامل مقيم بقرية نجع سبع مركز أسيوط بقتل نجلتيه لينتقم من زوجته لاجل خلافات عائلية تسببت في ترك الزوجة منزل الزوجية والإقامة بمنزل والديها وقام المتهم بأخذ نجلتيه منها بدعوى أن يراهما وقام بحبس أنفاسهن حتى أن فارقا الحياة انتقاما من زوجته.

التهم الموجهه لمحمد الأمين

هذا وأثارت واقعة القبض على رجل الأعمال محمد الأمين، بتهمة الاتجار بالبشر، التساؤولات القانونية حول طبيعة الجريمة والعقوبات التي من المتوقع أن يتم إقرارها عليه، وذلك بعد أن أمرت النيابة الكلية في القاهرة الجديدة، مساء أمس الجمعة، بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في البشر، موجهة له التهم في القضية رقم ١٨٨/ ٢٠٢٢، والتي من بينها اتهامات بالتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور.

السجن والغرامة

وفي هذا السياق قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، فؤاد عبد النبي، إن التهم التي يواجهها رجل الأعمال تحكمها عدد من المواد القانونية المختلفة التي تعرضه في النهاية للعقوبة المشددة أو المؤبد، موضحًا أن المشدد يتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات والمؤبد 20 سنة، لافتًا أنه يمكن للقاضي أن يحكم على المتهم بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

من جهته قال المحامي والمرشح السابق لمجلس نقابة المحامين، ياسر سعد، إن التهم الموجهة إلى رجل الأعمال محمد الأمين تتضمن في نصها جرائم متعددة، منها التحرش بالأطفال وهتك العرض؛ وهذا من شأنه تغليظ العقوبة الموقعة عليه وفقًا لمواد قانوني العقوبات والإتجار بالبشر، لافتًا إلى أن رجل الأعمال المتهم في هذه القضية قد يواجه حكم بالسجن المؤبد في أقل تقدير، وفقًا لما يتم الاستناد عليه من أوراق للقضية.