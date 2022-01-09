"مافيش حاجة بتحصل صدفة".. عمر الشناوي يروح لفيلمه الجديد 11.11

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دوت الخليج ترصد إعلان عمر الشناوي لنزول فيلم 11.11 قريبًا بالسنيمات

إعلان عمر الشناوي عن فيلم 11.11

ظهر الفنان عمر الشناوي منذ قليل على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يحمل موبايله المحمول ويعرض للجمهور صورة لأفيش فيلم 11.11، وأعلن عن قرب عرضه بالسنيمات، وكتب تحت الصورة سؤالًا للجمهور:"مفيش حاجة بتحصل صدفة.. مقتنعين بكدا ولا لا ؟"

عمر الشناوي حفيد كمال الشناوي

تخرج الفنان عمر الشناوي من كلية الهندسة، وعمل كمهندسًا للديكور، وبدأ في التمثيل ليخطوا على خطى جده كمال الشناوي، وظهر لأول مرة في عام 2017.

أعمال عمر الشناوي

شارك في الجزء الأول من مسلسلين كلبش والأب الروحي، وبعدها شارك في الأجزاء الثانية، وتوالت نجاحته، فلم يغب عن الساحة التليفزيونية من وقتها حتى الآن، شارك في مسلسلات مثل: كارمن، قيد عائلي، بلا دليل، الذين تم عرضهم عام 2019، النهاية في 2020، وتألق في مسلسل ليه لأ في جزئه الأول 2020، وبعدها شارك في مسلسل حلوة الدنيا سكر، وقدم شخصية أحد ظباط الأمن الوطن في مسلسل الإختيار 2 الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وحاليًا يعرض له مسلسل قواعد الطلاق الـ45 على قناة mbc4، وجميهم تم إنتاجهم وإذاعتهم عام 2021.

11.11 أول فيلم لعمر الشناوي

يحكي فيلم 11.11 عن أب يقوم بدوره الفنان إياد نصار، يتم تهديده ومحاولة إغتياله، وما يعاني منه بعد ذلك من مصاعب، ونرى كيف يتخطاها. هذا الفيلم الدراميمن إخراج كريم ابو زيد، وتأليف ياسر عبد الباسط، ويتشارك البطولة كل من: إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، عمر الشناوي، محمد الشرنوبي ونور إيهاب.

نشاط عمر الشناوي على إنستجرام

ينشر عمر الشناوي صور من حياته اليومية باستمرار، على حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشر في الفترة الماضية صور من كواليس تصوير فيلمه الجديد 11.11، وفيديو قصير مع ابنه.