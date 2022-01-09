/671274/طبيب-الأهلي-يعقد-جلسة-مع-الجهاز-الفني-والإداري-قبل-إنطلاق-مران-الفريق

عقد أحمد أبو عبلة طبيب النادي، جلسة مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق ظهر اليوم الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص أبو عبلة على تعميم التعليمات والإرشادات الطبية من جديد، في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان أبو عبلة قد أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت.

وجاءت نتيجة مسحة الخماسي، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج أسوار النادي.

فيما يخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021

المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي ، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان ، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي ، في بطولة دوري أبطال أفريقي للمرة الثالثة على التوالي ، والتي نجح فيها الأهلي في المواجهتين تخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا ، في دور ربع نهائي البطولة.

الأهلي يتوج بالنسختين الأخيرتين

ونجح النادي الأهلي في تحقيق النسختين الأخيرتين من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جاءت بعدها بالسوبر الإفريقي أيضاً ويكون في وصافة الأندية الأكثر تتويج بالبطولات القارية والمحلية على المستوى العالمي خلف ريال مدريد الإسباني.

حقق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، وهي التاسع في تاريخ النادي، على حساب غريمة المحلي والقاري نادي الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ستاد القاهرة الدولي.