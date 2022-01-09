/671276/محافظ-بورسعيد-يوجه-بسرعة-توصيل-الكهرباء-بالمبني-البحري-بمستشفى-السلام

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم الاحد، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال النهائية فى تطوير وإنشاء الجناح البحري في مستشفى السلام ببورسعيد، لزيادة القوة الاستيعابية لها، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

ووجه محافظ بورسعيد خلال حولته التفقدية بسرعة إطلاق التيار الكهربائي داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام الدولي، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لتشغيل المبنى.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توصيل الكهرباء بالمبني البحري بمستشفى السلام

ويشمل مبنى الجناح البحري لمستشفى السلام وممر الربط بين الجناحين البحري والقبلي، في إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سريرا داخليا، ووحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، ووحدة قسطرة القلب، وأقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سريرا، وقسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، وقسم الأشعة، و4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق.

جدير بالذكر أن مستشفى السلام بورسعيد هي أحد أكبر وأهم المستشفيات داخل محافظة بورسعيد لكونها المستشفى الأساسي والتي تعتمد عليها المحافظة في توفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات الطارئة لما تحتوية من تخصصات نادرة وغير متوفرة بالمسشتشفيات الأخرى.

وتبلغ مساحة المستشفي: 13984م، مساحة المباني: (92*76)م، و تاريخ التشغيل التجريبي: يوليو 2019، تاريخ الإفتتاح التجريبي: سبتمبر 2019، و مكونة من 3 مباني: المبنى القبلى - المبنى اللينك - مبنى العيادات الخارجية.

عدد الأسرة بالمستشفى: 85 سرير، و 25 سرير حضانة وسريرين عزل، 13 سرير رعاية أطفال ، وسرير عزل، و 17 سرير رعاية كبار وسريرين عزل، 8 أسرة رعاية قلب، و 40 سرير داخلى سريرين عزل، 11 أسرة طوارئ، أسرة العمليات وعددها 5 أسرة تحضير ، 6 أسرة إفاقة.