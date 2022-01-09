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آخر أخبار حفل افتتاح منتدى شباب العالم 2022 ، تتجه أنظار الكثير من الشباب حول إلى العالم إلى معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بـ«منتدى شباب العالم» الذى يستقبل الآلاف خلال الدورة المنعقد الآن.

دوت الخليج

آخر أخبار حفل افتتاح منتدى شباب العالم 2022

وينعقد منتدى شباب العالم فى المدينة الساحلية «شرم الشيخ» حيث سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات التى يسعى الكثير من الشباب المشاركة فيها، والتى من المنتظر بعضً منها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعمل إدارة منتدى شباب العالم، على تدشين كافة الأخبار المتعلقة بالحدث العالمي ورصد كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشاركين خلال تلك الفترة، حرصًا منها على إعلام الجميع بكافة التفاصيل المتعلقة بالمنتدى العالمي.

حفل افتتاح منتدى شباب العالم

وفى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، جرى تقديم الآلاف من الشباب طلبات للانضمام إلى المنتدى هذا العام، وذلك وفقًا لما أشارت إليه سارة بدر، المتحدث الرسمي باسم المنتدى.

وحاليًا يجري الآن انطلاق ورش عمل خاصة بمختبرات منتدى شباب العالم، والتى تستهدف فى الأساس تطوير وتحديث البيئة التى من شأنها دعم العقلية الريادية.

انطلاق منتدى شباب العالم

وأيضًا تسعى تلك الورش التى يتم عقدها فى منتدى شباب العالم على تعزيز دور الشركات الناشئة فى عملية التأهيل الخاصة بالأفكار المبتكرة المقدمة.

ويسعى منتدى شباب العالم فى كل السنوات الماضية إلى تعزيز الحوار بين الشباب حول العالم، واقتحام أبرز الملفات المجتمعية والعلمية الدائرة.