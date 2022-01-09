/671279/تهشم-٩-سيارات-اثر-سقوط-سقالات-تطوير-سيمون-ارزت-ببورسعيد

أسفرت واقعة سقوط "سقالات" أعمال تطوير المول التجاري الاثري "سيمون ارزت" المطل علي المجرى الملاحي لقناة السويس بمحافظة بورسعيد، اليوم الاحد، عن تهشم ٩ سيارات كانت تقف الي جوار المبني، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تهشم ٩ سيارات اثر سقوط سقالات تطوير "سيمون ارزت" ببورسعيد

ورصدت عدسة "موقع دوت الخليج" وحود السيارات المحطمة أسفل المبني، حيث تم فرض كردون بمحيطه حرصا علي سلامة المواطنين.

وكان قد قامت قوات الشرطة التابعة بمديرية أمن بورسعيد بفرض كردون أمني حول المبني ووضع الحواجز بمحيط المول حرصا علي سلامة وارواح المواطنين المارة بعد انهيار ال"سقالات".

حادث بورسعيد

و يبذل رجال ادارة المرور ببورسعيد جهودًا مكثفة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة ومنع تكدس السيارات بعد غلق شارع فلسطين الموجود به المول والواقع في نطاق حي الشرق أرقى وأقدم أحياء المحافظة على السيارات بالشارع، مما أدى إلى تهشم زجاج عدد من السيارات وتضرر سيارات آخرى.

وجاري تحرك معدات حي الشرق وجهاز الإنقاذ والطوارئ إلى المنطقة لإزالة "السقالات" من الشارع، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى .

جدير بالذكر أن "مول سيمون ارزت" يعد احد المباني التراثية التي توجد بمحافظة بورسعيد، في حي الشرق بشارع فلسطين، أمام الممشي السياحي المطل علي المجرى الملاحي لقناة السويس.

وكان سيمون أرزت هو تاجر التبغ اليهودي التركي الذى امتلك أحد أكبر المتاجر فى مصر فى القرن الماضي. قام بإفتتاح متجره الأول فى شارع الأمير فاروق "النهضة" حاليا سنة 1869 ثم قام بإفتتاح سنتر تجاري كبير (المول بما يقال عليه الان) يحمل اسمه بشارع فلسطين سنة 1923.

والمول يعد واحدا من أكبر المتاجر في عصره، وأصبح نقطة جذب شهيرة على مستوى العالم. و مساحته تبلغ حوالي ألفي متر مربع، مع واجهة الشارع من أربعين مترا ويتألف من قاعة مستطيلة مع صالات العرض على طابقين ، ويسمح السقف الزجاجي بإضاءة عن طريق الضوء الطبيعي.

كان المبنى مثال نموذجي من النمط المعماري الأوروبي الحديث على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما هي اليوم مع جاليريا فيتوريو ايمانويل الثاني في ميلانو و نابولي.ولم يتبقي من ذلك الطراز المعماري الأثري إلا مبني واحد فقط شبيه للمبني الموجود في بورسعيد، وهو متجر أثري في نابولى بإيطاليا وهو يتبع عائلة سيمون أرزت أيضا.

و أصبحت حالته الآن يرثى لها بعد سنوات من الاهمال والسرقة وينتظر الترميم منذ عقود، و سعى اللواء عادل الغضبان مع المسئولين عن الشركة التي تدير محلات سيمون ارزت الشهيرة ببورسعيد سبل تطوير المبني التراثي الذي يقع علي ضفاف قناة السويس وتحويله الي مبني تراثي يحتفظ بشكلة التاريخي ومول تجاري حديث يليق باهمية الموقع الذي يحتله .

بورسعيد، دوت الخليج، سيمون ارزت، قناة السويس