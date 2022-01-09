/671280/منتدي-شباب-العالم-يتعاون-مع-مجموعة-Bee-Group-لاستخدام-أحدث-التقنيات-العالمية-في-مجال-تكنولوجيا-التأمين-الطبي

يعود منتدى شباب العالم (WYF) هذا العام ليستضيف مجموعة من 18000 مشارك و500 متحدث، وتعد صحة وسلامة جميع الحاضرين أمرًا بالغ الأهمية، ونظرًا لتنظيم المنتدي في ظل إنتشار فيروس كورونا COVID-19 عالميًا، فقد اتبع المنتدي هذا العام مجموعه من الإرشادات الطبيه والتقنيات المبتكرة الدولية في جميع أنحاء العالم لضمان تجربة آمنة لجميع الحاضرين.

دوت الخليج

في هذا الإطار، تعاون المنتدي مع شركة Bee Group والتي تعتبر أول الشركات التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي منذ عام ٢٠٢٠، كما تعتبرBeeGroup أول شركة متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للاحداث علي المستوي الإقليمي و الدولي والمؤتمرات والمنشآت.

منتدي شباب العالم يتعاون مع مجموعة Bee Group لاستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال تكنولوجيا التأمين الطبي خلال أيام المنتدي

تشتمل خطة التأمين الطبي علي تعقيم وتطهير جميع أماكن فاعليات المنتدي فضلًا عن المطارات والفنادق وكذا وسائل النقل من خلال ٣ محاور رئيسية:

１-التعقيم:

- تعقيم الأسطح: بالإضافة إلي الطرق التقليدية، سيتم تغطية جميع الأسطح بما في ذلك مقابض الأبواب والأزرار وغيرها ... بملصقات مطهرة Sanitizing Pads إنجليزية الصنع، والتي تستخدم تقنية متقدمة لقتل ٩٩.٩٪ من الفيروسات والجراثيم.

-تعقيم الهواء: سيتم إستخدام مجموعه كبيره من أجهزه تعقيم الهواء في قاعات المؤتمرات الرئيسيه وكذا غرف الندوات اليوميه، والتي تعمل على إزاله الروائح والسموم المنتشرة باستخدام تقنية Plasma-cluster Ion، حيث تنتشر الايونات في جميع أنحاء الغرفة لتنقية الهواء وتحسين جودته .

-آلات التبخير Fogging Machines المانية الصنع: تستخدم لتطهير المنشآت باستخدام تكنولوجيًا الضباب لأول مرة في مصر، والتي يتم استخدامها حاليًا في تعقيم الحرم الشريف والملاعب الدوليه.

2. تقليل التعامل البشري: قامت مجموعة Bee Group بإحضار واستخدام مجموعة متنوعه من الروبوتات التي تقوم بوظائف مختلفة بهدف تقليل الإعتماد علي العنصر البشري وضمان عامل الكفاءة.

تشتمل تلك الروبوتات علي التالي :

- روبوتات التعقيم بالموجات فوق البنفسجية: والتي تم تعديلها لتكون امنة علي العنصر البشري، حيث تقوم بتعقيم جميع مرافق مركز المؤتمرات بشكل مستمر، كما تقوم بتسلم تقارير التعقيم بشكل دوري وتخطر اللجنة المنظمة بأكثر المناطق الملوثة بهدف تعزيز عملية التعقيم اليومية.

- الروبوتات التفاعلية: والتي تتفاعل مع الوفود وتقدم لهم المعلومات المطلوبة منهم وفي نفس الوقت تقوم بمراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة حرارة احد المشاركين.

- روبوتات الخدمه: تقوم بالتحرك بصورة مستمرة في كافه أرجاء قاعه المؤتمرات الرئيسيه وتقوم بتسليم المشاركين المطهرات والاقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشري.

3. تعزيز المناعة للمشاركين:

يقوم المنتدي بتوزيع حقائب ترحيب علي جميع الوفود، "تحتوي تلك الحقائب علي أدوات تم إحضارها من الولايات المتحدة الأميركية – ألمانيًا – المملكة المتحدة، معتمدة علي أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في مصر" من ضمنها :

-مجموعة فيتامينات لتقوية المناعة للاستخدام اليومي من اكبر الشركات الأمريكية للادويه والفيتامينات المعتمدة دوليا في مجالات رفع المناعه و التأمين ضد الفيروسات.

-معزز أكسجين يعتبر من أحدث التقنيات المستخدمه عالميًا في الوقت الحالي ويستخدم عند الحاجة.

-أكياس محلول مائي لمساعدة وفود الدول الأوروبية ذات الطقس البارد علي تحمل اختلافات الطقس في مدينه شرم الشيخ.

-مطهرات غير كحولية مثل زجاجات رغوه التعقيم التي تقتل الجراثيم والفيروسات وتوفر الحماية لمدة تصل إلى 24 ساعة.

-مناديل مبللة مستحدثه من إحدي الشركات الرائده في مجال التطهير والتعقيم الطبي المضادة للبكتيريا، حيث تقتل وتحمي من الجراثيم لمدة تصل إلى 21 يومًا.

-بالإضافة إلي مشتملات الوقاية التقليدية مثل رذاذ الكحول - جل التعقيم اليدوي - أقنعة N95 ومقياس حرارة.

منتدي شباب العالم يتعاون مع مجموعة Bee Group لاستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال تكنولوجيا التأمين الطبي خلال أيام المنتدي

مجموعة Bee Group: هي مجموعة شركات مصرية ذات نشاط دولي في أكثر من ١٦ دولة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. تأسست المجموعة عام ٢٠١٦ ونمت بشكل تدريجي لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مصر، وتشارك المجموعة في العديد من المشاريع الحكومية التنموية الكبرى علي رأسهم المشروع الوطني "حياه كريمة". تتألف المجموعة من خمس شركات مستقلة تقوم بتنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص في مجالات متعددة مثل المقاولات والإنشاءات، تجارة المنتجات البترولية والبتروكيماوية، تصنيع وتصديرالمنسوجات القطنية لإعادة إحياء القطن المصري، توريد المواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلي نشاطات أخرى مثل الإنتاج الفني.

تعتبر "بي جروب" أول الشركات المصريه التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الدوليه في مجال التعقيم والتطهير منذ عام ٢٠٢٠، كما تعتبر المجموعة أول شركة مصريه متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للاحداث علي المستوي الإقليمي و الدولي والمؤتمرات والمنشآت.