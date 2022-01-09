/671281/رئيس-الاتحاد-الدولي-لكرة-القد-يصل-الكاميرون-لحضور-افتتاح-كأس-أمم-أفريقيا

وصل منذ قليل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الكاميرون لحضور افتتاح كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان هناك قلقل في عدم حضور إنفانتينو إلى الكاميرون اليوم وذلك بسبب تصريحات صامويل إيتو الأخيرة رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والهجوم على الاتحادات الأوروبية وإنفانتينو بسبب كأس الأمم.

وتنطلق كأس أمم أفريقيا اليوم في تمام السادسة مساء وأول مباراة ستكون بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

صامويل إيتو: أساطير قارة أفريقيا أهم من مسؤولي الفيفا والاتحادات الأوروبية في كأس الأمم

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021 وتحديداً في التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير المقبل.

وتحدث صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن الاستعدادات القادمة للبطولة وهاجم الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب بعض الأمور التنظيمية.

وأكد صامويل إيتو في تصريحات صحفية "سيكون هناك تغيير في شكل المنصة الشرفية لبطولة الأمم الافريقية، والبداية من المباراة الافتتاحية للكان على ملعب أحمد أهيدجو، وأنها سوف تكون مخصصة لمسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فقط واساطير القارة السمراء".

وتابع "كأس أمم أفريقيا تخص الأفارقة فلابد أن يتم إظهار أسطايرنا في أفضل صورة لهم لأنهم ممثلي القارة ولعبوا في هذه البطولة على مدار سنوات عديدة".

وزاد "المدعويين من خارج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دون إستثناء سيتواجدوا في الصف الثاني خلفأساطير كرة القدم الأفريقية، وهذا الأمر ينطبق على الجميع من خارج أفريقيا وأولهم إنفانتينو رئيس الكاف".

جياني إنفانتينو

وواصل "مرحباً بالجميع في لاكاميرون ولكن هناك ضوابط لابد من العمل عليها خلال البطولة المقبلة، وهذا الأمر لا يعني بأننا عنصريين ولكن لابد أن يتواجد كل شخص في مكانه الطبيعي فقط، وليس من العقل أن يجلس إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مكان أعلى من روجيه ميلا أحد أساطير كرة القدم الأفريقية".

منتخب الكاميرون مندهش من تصريحات كيروش

أثارت تصريحات كارلوس كيروش استغراب مسئولوا الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قبل بداية كأس أمم أفريقيا 2021.

حيث تحدثوا عن تصريحات كيروش بأن منتخب مصر ليس من ضمن اهتمامته الفوز بكأس الأمم، وتحدثوا أن مصر دائماً تكون مرشحة للفوز بالبطولة والمنافس الأقوى عبر التاريخ، في إندهاش تام من تلك التصريحات.