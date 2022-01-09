/671283/تجديد-حبس-محمد-الأمين-15-يوم-على-ذمة-التحقيقات-بتهمة-الاتجار-بالبشر

اصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، اليوم قرار بتجديد حبس المتهم محمد الأمين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في البشر.

دوت الخليج

تجدر الأشارة إلى أن النيابة العامـة، قد امرت بحبس المتهـم محمـد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهـن فـتـيـات مـجـنـي عليهـن مـن نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهـن بقصـد التعدي عليهن جنسيا، وتحريض أخـرى على ارتكاب تلـك الجريمة، وكـذا هـتـك عرضهـن بالقـوة والتهديد، حال كونـه مـــن سلطة عليه، وتعريضهـن بذلك للخطر له.

دوت الخليج يرصد حبس النيابة العامة لـ محمد الأمين

حبس رجل الأعمال محمد الأمين

وكانت النيابة العامـة قـد تلقت بلاغا من المجلس القـومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشـأن مـا نـشـر بإحـدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هـتـك المتهـم عـرض قتيات مقيمـات بـدار أيتام يمتلكهـا ببـني سويف، الأمر الذي رصدتـه وحـدة الرصد والتحليـل بـإدارة البيـان بمكتب النائـب العـام في ذات التوقيت، فتولت النيابـة العامـة التحقيقات.

النيابة العامة تأمر بحبس محمد الأمين لاتهامه بالاتجارة البشر وهتك عرض فتيات بالقوة

حيـث استمعت النيابة العامــة لأقـوال الفتيات المجـني عليهـن الـلاتي شهدن باعتياد المتهـم هتك عرضهـن دون رضائهن، واصطحابـه بعضهـن لفيلتـه بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكـن مـن هنـك عرضهـن، وطلبـه مـنـهـن أفعـالا مخلـة كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومـة عـن تفصيـلات البـلاغ المقدم، ومديـر صفحـة ( أطفـال مفقـودة ) بموقع التواصل الاجتمـاعي فيـــــــوك، بشـأن رصـد الصفحـة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهـن هاتفيًا. کا سألت النيابة العامـة إخصائيـة بـوزارة التضامـن الاجتماعي حيـث أفادت أن تقاريرهـن بشـأن المجني عليهـن أكدت معاناتهـن مـن عـدم الثقة في الآخرين، وصدمـة فـزع وقلـق تجـاه الأمور الجنسية، كمـا سـألت النيابة العامة الأطباء النفـــــين المختصين بإعداد تقارير بحالـة المجني عليهـن، فأكدوا معاناتهن مـن اضـطـراب سـلوكي ونفسي، وأنهـن قـد أقـدن تعرضهن للتحـرش في الدار.

وكانت النيابة العامـة قـد طلبت تحريات الشرطـة حـول الواقعة، والتي أكدت صحـة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريـات مـجـي عليهـن، فأمرت النيابة العامـة بضبط المتهم الذي ألقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهتـه بما لدى النيابة العامـة مـن أدلـة قبلـه أنـكـر مـا نسـب إليـه مـن اتهامات، وتستمع النيابة العامـة اليـوم لـعـدد مـن الفتيات المجـني عليهـن، وجـار استكمال التحقيقات.