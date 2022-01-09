القومى لحقوق الإنسان ينعى المستشارة تهانى الجبالى

جدة - نرمين السيد - نعت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس، ببالغ الحزن والأسى، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، والذى وافتها المنية صباح اليوم، بعد رحلة عطاء فى العمل القضائى والسياسى خدمت خلالها الفقيدة الوطن بكل أمانة واخلاص، كأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى العصر الحديث ونضالها المخلص والمتميز دفاعا عن قضايا المرأة وكذلك مواقفها الوطنية فى محاربة الإرهاب.





وقدمت خطاب نيابة عن المجلس القومى لحقوق الانسان خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة وتلاميذها وأصدقائها. وتخرجت تهانى الجبالى، من كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى، وانتخبت كأول عضوه فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944. وانتخبت دورتين على التوالى عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912، وفى يناير 2003 صدر قرار جمهورى بتعيينها نائبا رئيس المحكمة الدستورية، كأول قاضية مصرية.

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