3 مراحل بأحدث التقنيات.. ماذا تفعل Bee Group فى منتدى شباب العالم؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - يعود منتدى شباب العالم (WYF) هذا العام ليستضيف مجموعة من 18000 مشارك و500 متحدث، وتعد صحة وسلامة جميع الحاضرين أمرا بالغ الأهمية، ونظرا لتنظيم المنتدى فى ظل إنتشار فيروس كورونا COVID-19 عالميا، فقد اتبع المنتدى هذا العام مجموعه من الإرشادات الطبيه والتقنيات المبتكرة الدولية فى جميع أنحاء العالم لضمان تجربة آمنة لجميع الحاضرين.





فى هذا الإطار، تعاون المنتدى مع شركة Bee Group والتى تعتبر أول الشركات التى بدأت فى تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال التعقيم والتطهير الطبى منذ عام ٢٠٢٠، كما تعتبرBeeGroup أول شركة متخصصة فى مجال التأمين الطبى الشامل للاحداث على المستوى الإقليمى و الدولى والمؤتمرات والمنشآت.

تشتمل خطة التأمين الطبى على تعقيم وتطهير جميع أماكن فاعليات المنتدى فضلا عن المطارات والفنادق وكذا وسائل النقل من خلال ٣ محاور رئيسية:

１- التعقيم:

- تعقيم الأسطح: بالإضافة إلى الطرق التقليدية، سيتم تغطية جميع الأسطح بما فى ذلك مقابض الأبواب والأزرار وغيرها ... بملصقات مطهرة Sanitizing Pads إنجليزية الصنع، والتى تستخدم تقنية متقدمة لقتل ٩٩.٩٪ من الفيروسات والجراثيم.

- تعقيم الهواء: سيتم إستخدام مجموعه كبيره من أجهزه تعقيم الهواء فى قاعات المؤتمرات الرئيسيه وكذا غرف الندوات اليوميه، والتى تعمل على إزاله الروائح والسموم المنتشرة باستخدام تقنية Plasma-cluster Ion، حيث تنتشر الايونات فى جميع أنحاء الغرفة لتنقية الهواء وتحسين جودته .

- آلات التبخير Fogging Machines المانية الصنع: تستخدم لتطهير المنشآت باستخدام تكنولوجيا الضباب لأول مرة فى مصر، والتى يتم استخدامها حاليا فى تعقيم الحرم الشريف والملاعب الدوليه.

2. تقليل التعامل البشرى: قامت مجموعة Bee Group بإحضار واستخدام مجموعة متنوعه من الروبوتات التى تقوم بوظائف مختلفة بهدف تقليل الإعتماد على العنصر البشرى وضمان عامل الكفاءة.

تشتمل تلك الروبوتات على التالى:



- روبوتات التعقيم بالموجات فوق البنفسجية: والتى تم تعديلها لتكون امنة على العنصر البشرى، حيث تقوم بتعقيم جميع مرافق مركز المؤتمرات بشكل مستمر، كما تقوم بتسلم تقارير التعقيم بشكل دورى وتخطر اللجنة المنظمة بأكثر المناطق الملوثة بهدف تعزيز عملية التعقيم اليومية.

- الروبوتات التفاعلية: والتى تتفاعل مع الوفود وتقدم لهم المعلومات المطلوبة منهم وفى نفس الوقت تقوم بمراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين فى حالة ظهور أى أعراض أو ارتفاع درجة حرارة احد المشاركين.

- روبوتات الخدمه: تقوم بالتحرك بصورة مستمرة فى كافه أرجاء قاعه المؤتمرات الرئيسيه وتقوم بتسليم المشاركين المطهرات والاقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشرى.

3. تعزيز المناعة للمشاركين:

يقوم المنتدى بتوزيع حقائب ترحيب على جميع الوفود، "تحتوى تلك الحقائب على أدوات تم إحضارها من الولايات المتحدة الأميركية – ألمانيا – المملكة المتحدة، معتمدة على أحدث التقنيات التى تستخدم لأول مرة فى مصر" من ضمنها :

- مجموعة فيتامينات لتقوية المناعة للاستخدام اليومى من اكبر الشركات الأمريكية للادويه والفيتامينات المعتمدة دوليا فى مجالات رفع المناعه و التأمين ضد الفيروسات.

- معزز أكسجين يعتبر من أحدث التقنيات المستخدمه عالميا فى الوقت الحالى ويستخدم عند الحاجة.

- أكياس محلول مائى لمساعدة وفود الدول الأوروبية ذات الطقس البارد على تحمل اختلافات الطقس فى مدينه شرم الشيخ.



- مطهرات غير كحولية مثل زجاجات رغوه التعقيم التى تقتل الجراثيم والفيروسات وتوفر الحماية لمدة تصل إلى 24 ساعة.

- مناديل مبللة مستحدثه من إحدى الشركات الرائده فى مجال التطهير والتعقيم الطبى المضادة للبكتيريا، حيث تقتل وتحمى من الجراثيم لمدة تصل إلى 21 يوما.

- بالإضافة إلى مشتملات الوقاية التقليدية مثل رذاذ الكحول - جل التعقيم اليدوى - أقنعة N95 ومقياس حرارة.