وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان منظومة المعالجة والتخلص الحالية بمصنع فرز...

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئه والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتفقد منظومة المعالجة والتخلص الحالية بمصنع فرز المخلفات بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، للوقوف على الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمدينة وذلك قبيل إستضافة شرم الشيخ لمؤتمر الشباب واستعدادتها لمؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وادارة المخلفات وممثلى شركة جرين بلانت.

تأتى الزيارة فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشان رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات ومعالجتها والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة متكاملة للمخلفات، وفى ضوء جهود وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات للعمل على تفعيل عقود التشغيل الخاصة بمنظومه جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص الآمن منها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه جارى العمل على وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بشرم الشيخ تتضمن منظومة ذكية لإدارة المخلفات من خلال عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وتقديم خدمات مميزة تتناسب مع مكانة مدينة شرم الشيخ و استقبالها الدائم لأحداث ومؤتمرات عالمية ، كما سيتم العمل على تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والتشغيل الأمثل لمنشآت المعالجة وتطويرها والإدارة السليمة لخلية الدفن الصحى التى تم انشاؤها ضمن البنية التحتية لمنظومة النظافة والتى تتم على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الزيارة أنه تم التأكيد علي ضرورة اداراج كافه العاملين بمنظومة الادارة المتكاملة الحالية وخصوصا معالجة المخلفات ضمن المنظومة الجديدة والتي سيتم تنفيذها من خلال شركة جرين بلانت.

وأشارت فؤاد إلى إهتمام وزارة البيئة بدعم ورفع منظومة جمع المخلفات وكنس الشوارع وغسيل الأرصفة والميادين بالإضافة إلى عمليات المعالجة والتخلص الامن لضمان ظهور مدينة شرم الشيخ بالمستوي اللائق بها ،نظراً للدور الريادى الذى تقوم به.