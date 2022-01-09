شاب تركي مشارك في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان: مصر تقود جهود كبيرة لبناء الإنسان والعيش الكريم

قال الشاب التركي "كيمتش اتفيش" أحد الحاضرين لنموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في منتدى شباب العالم، إن الدولة المصرية تقود جهودا كبيرة وتحرزا تقدما في مجال حقوق الإنسان وتحقيق مبادئ بناء الإنسان والعيشة الكريمة.

وأضاف الشاب التركي إن أهداف نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان من مدينة شرم الشيخ، تعطي رسالة واضحة لكل دول العالم من أجل التقارب الدولي لإنقاذ الشعوب من الحروب والدمار وإرساء مبادئ السلام في كل الأرجاء.

وتابع أن الاهتمام بتنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وخاصة بعد اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم كمنصة دولية للحوار في فبراير 2021، يعكس ما تبذله مصر من جهود التنمية البشرية بمعناها الشامل، وقد سمعت بشكل كافي عن إطلاق ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، وهذه أيضا أحد الخطوات المهمة للغاية في هذا الجانب، من أجل بناء الإنسان والحفاظ على حقه في العيش الكريم.

وتنظم إدارة منتدى شباب العالم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة MUNHRC، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة التي ستنعقد خلال الفترة (10 - 13) يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.