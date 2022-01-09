/671287/أبرزها-استخدام-الربوتات-في-التنظيم-تعرف-إلي-خطة-تأمين-المنتدي-صحيا

تنطلق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، غدا الإثنين، في مدينة السلام بشرم الشيخ، وبحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينطلق المنتدي وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا.

دوت الخليج

لذلك اتبع المنتدي هذا العام مجموعة من الارشادات الطبية والتقنيات المبتكرة الدولية في جميع أنحاء العالم لضمان تجربة آمنة لجميع الحاضرين.

وفي هذا الصدد، تعاون المنتدي مع شركة Bee Groupوالتي تعتبر أول الشركات التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي منذ عام ٢٠٢٠، كماتعتبرBeeGroup أول شركة متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للاحداث علي المستوي الإقليمي و الدولي والمؤتمرات والمنشآت.

خطة تأمين المنتدي صحيا

خطة التأمين الطبي علي تعقيم وتطهير جميع أماكن فاعليات المنتدي فضلًا عن المطارات والفنادق وكذلك وسائل النقل من خلال ٣ محاور رئيسية:

１-التعقيم: - تعقيم الأسطح: بالإضافة إلي الطرق التقليدية، سيتم تغطية جميع الأسطح بما في ذلك مقابض الأبواب والأزرار وغيرها ... بملصقات مطهرة Sanitizing Pads إنجليزية الصنع، والتي تستخدم تقنية متقدمة لقتل ٩٩.٩٪ من الفيروسات والجراثيم.

- تعقيم الهواء: سيتم إستخدام مجموعه كبيره من أجهزه تعقيم الهواء في قاعات المؤتمرات الرئيسيه وكذا غرف الندوات اليوميه، والتي تعمل على إزاله الروائح والسموم المنتشرة باستخدام تقنية Plasma-cluster Ion، حيث تنتشر الايونات في جميعأنحاء الغرفة لتنقية الهواء وتحسين جودته .

- آلات التبخير Fogging Machines المانية الصنع: تستخدم لتطهير المنشآت باستخدام تكنولوجيًا الضباب لأول مرة في مصر، والتي يتم استخدامها حاليًا في تعقيم الحرم الشريف والملاعب الدوليه.

2. تقليل التعامل البشري: قامت مجموعة Bee Group بإحضار واستخدام مجموعة متنوعه من الروبوتات التي تقوم بوظائف مختلفة بهدف تقليل الإعتماد علي العنصر البشري وضمان عامل الكفاءة.

تشتمل تلك الروبوتات علي التالي :

- روبوتات التعقيم بالموجات فوق البنفسجية: والتي تم تعديلها لتكون امنة علي العنصر البشري، حيث تقوم بتعقيم جميع مرافق مركز المؤتمرات بشكل مستمر، كما تقوم بتسلم تقارير التعقيم بشكل دوري وتخطر اللجنة المنظمة بأكثر المناطق الملوثة بهدف تعزيز عملية التعقيم اليومية.

- الروبوتات التفاعلية: والتي تتفاعل مع الوفود وتقدم لهم المعلومات المطلوبة منهم وفي نفس الوقت تقومبمراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة حرارة احد المشاركين.

-روبوتات الخدمه: تقوم بالتحرك بصورة مستمرة في كافه أرجاء قاعه المؤتمرات الرئيسيه وتقوم بتسليمالمشاركين المطهرات والاقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشري.

3- تعزيز المناعة للمشاركين:

يقوم المنتدي بتوزيع حقائب ترحيب علي جميع الوفود، "تحتوي تلك الحقائب علي أدوات تم إحضارهامن الولايات المتحدة الأميركية– ألمانيًا – المملكة المتحدة، معتمدة علي أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في مصر" من ضمنها:

-مجموعة فيتامينات لتقوية المناعة للاستخدام اليومي من اكبر الشركات الأمريكية للادويه والفيتامينات المعتمدة دوليا في مجالات رفع المناعه و التأمين ضد الفيروسات. -معزز أكسجين يعتبر من أحدث التقنيات المستخدمه عالميًا في الوقت الحالي ويستخدم عند الحاجة. - أكياس محلول مائي لمساعدة وفود الدول الأوروبية ذات الطقس البارد علي تحمل اختلافات الطقس في مدينة شرم الشيخ. - مطهرات غير كحولية مثل زجاجات رغوه التعقيم التي تقتل الجراثيم والفيروسات وتوفر الحماية لمدة تصل إلى 24 ساعة. - مناديل مبللة مستحدثه من إحدي الشركات الرائده في مجال التطهير والتعقيم الطبي المضادة للبكتيريا، حيث تقتل وتحمي من الجراثيم لمدة تصل إلى 21 يومًا. - بالإضافة إلي مشتملات الوقاية التقليدية مثل رذاذ الكحول - جل التعقيم اليدوي - أقنعة N95ومقياس حرارة.