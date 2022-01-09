/671293/اعتمدت-علي-ثلاثة-محاور-ما-لا-تعرفة-عن-خطة-التأمين-الطبي-لمنتدي-شباب-العالم

اعتمدت خطة التأمين الطبي لمنتدي شباب العالم والذي تنطلق نسخته الرابعة غدا الإثنين، علي 3 محاور رئيسية لضمان تجربة آمنة لجميع الحاضرين.

دوت الخليج

محاور خطة التأمين الطبي لمنتدي شباب العالم

تعاون المنتدي مع شركة Bee Group والتي تعتبر أول الشركات التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي منذ عام ٢٠٢٠، كماتعتبرBeeGroup أول شركة متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للاحداث علي المستوي الإقليمي و الدولي والمؤتمرات والمنشآت.

خطة التأمين الطبي علي تعقيم وتطهير جميع أماكن فاعليات المنتدي فضلًا عن المطارات والفنادق وكذلك وسائل النقل من خلال ٣ محاور رئيسية:

１- التعقيم: - تعقيم الأسطح: بالإضافة إلي الطرق التقليدية، سيتم تغطية جميع الأسطح بما في ذلك مقابض الأبواب والأزرار وغيرها، بملصقات مطهرة Sanitizing Pads إنجليزية الصنع، والتي تستخدم تقنية متقدمة لقتل ٩٩.٩٪ من الفيروسات والجراثيم.

- تعقيم الهواء: سيتم استخدام مجموعة كبيرة من أجهزه تعقيم الهواء في قاعات المؤتمرات الرئيسية وكذلك غرف الندوات اليومية، والتي تعمل على إزالة الروائح والسموم المنتشرة باستخدام تقنية Plasma-cluster Ion، حيث تنتشر الأيونات في جميع أنحاء الغرفة لتنقية الهواء وتحسين جودته.

- آلات التبخير Fogging Machines المانية الصنع: تستخدم لتطهير المنشآت باستخدام تكنولوجيًا الضباب لأول مرة في مصر، والتي يتم استخدامها حاليًا في تعقيم الحرم الشريف والملاعب الدوليه.

2-تقليل التعامل البشري: قامت مجموعة Bee Group بإحضار واستخدام مجموعة متنوعه من الروبوتات التي تقوم بوظائف مختلفة بهدف تقليل الإعتماد علي العنصر البشري وضمان عامل الكفاءة.

تشتمل تلك الروبوتات علي التالي : - روبوتات التعقيم بالموجات فوق البنفسجية: والتي تم تعديلها لتكون آمنة علي العنصر البشري، حيث تقوم بتعقيم جميع مرافق مركز المؤتمرات بشكل مستمر، كما تقوم بتسلم تقارير التعقيم بشكل دوري وتخطر اللجنة المنظمة بأكثر المناطق الملوثة بهدف تعزيز عملية التعقيم اليومية.

- الروبوتات التفاعلية: والتي تتفاعل مع الوفود وتقدم لهم المعلومات المطلوبة منهم وفي نفس الوقت تقوم بمراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة حرارة أحد المشاركين.

- روبوتات الخدمة: تقوم بالتحرك بصورة مستمرة في كافة أرجاء قاعة المؤتمرات الرئيسية وتقوم بتسليما للمشاركين المطهرات والأقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشري.

3- تعزيز المناعة للمشاركين:

يقوم المنتدي بتوزيع حقائب ترحيب علي جميع الوفود، "تحتوي تلك الحقائب علي أدوات تم إحضارها من الولايات المتحدة الأميركية– ألمانيًا – المملكة المتحدة، معتمدة علي أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في مصر" من ضمنها:

-مجموعة فيتامينات لتقوية المناعة للاستخدام اليومي من أكبر الشركات الأمريكية للأدوية والفيتامينات المعتمدة دوليا في مجالات رفع المناعة و التأمين ضد الفيروسات.

-معزز أكسجين يعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا في الوقت الحالي ويستخدم عند الحاجة.

- أكياس محلول مائي لمساعدة وفود الدول الأوروبية ذات الطقس البارد علي تحمل اختلافات الطقس في مدينه شرم الشيخ.

-مطهرات غير كحولية مثل زجاجات رغوه التعقيم التي تقتل الجراثيم والفيروسات وتوفر الحماية لمدة تصل إلى 24 ساعة.

-مناديل مبللة مستحدثه من إحدي الشركات الرائده في مجال التطهير والتعقيم الطبي المضادة للبكتيريا، حيث تقتل وتحمي من الجراثيم لمدة تصل إلى 21 يومًا.

-بالإضافة إلي مشتملات الوقاية التقليدية مثل رذاذ الكحول - جل التعقيم اليدوي - أقنعة N95ومقياس حرارة.