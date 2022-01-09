خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 ، الكثير من الأسر المصرية التى تستقبل دعم سلعي، تسعى إلى معرفة الطريقة التى من خلالها يمكن تغيير بيانات بطاقة التموين.

دوت الخليج

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

خطوات التحديث الخاصة ببطاقة التموين تكون من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي بالوزارة أو بواسطة بوابة دعم مصر الرقمية والتى تتيح عمل تحديث بالنسبة للبيانات.

هذا وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى وقت لاحق، قد أجرت عددًا من التغيرات الخاصة بتحديث البيانات لمتلقى الدعم السلعي، حيث أنه قد أكدت تنقية البطاقات من غير المستحقين، حتى تضم فقط مستحقي الدعم.

كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

ونشير فى السطور التالية الخطوات التى تمكن أى مواطن من تحديث بطاقة التموين الخاصة به، وهى كالتالي:-

أول خطوة يلزم أن تقوم بها عند عملية التحديث أن تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين، ومن ثم اختيار أيقونة تحديث البيانات والتى وفرتها الوزارة تسهيًلا على المواطنين.

من خلال بوابة دعم مصر.. خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

وثاني تلك الخطوات التى يلزم اتباعها أيضًا ما يتعلق باختيار أيقونة تحديث البيانات، ومن ثم كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة.

كما يجب على الراغب فى الحصول على الدعم السلعي بعد دخوله إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يحدد عدد أفراد الأسرة المسجلين فى البطاقة التموينية والبيانات التى تخصهم.

ومن ثم عليك بعد الدخول لتحديث البيانات أن تقوم بإدخال رقم المحمول للتواصل، وبعد التعديل التى تود القيام به، اضغط على الأيقونة الخاصة بالحفظ.