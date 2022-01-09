تعرف على موعد أول أيام رمضان

موعد أول أيام رمضان ، المسلمون حول العالم يتطلعون إلى استقبال شهر رمضان الكريم، حيث أنه محل اهتمام الملايين حول العالم.

دوت الخليج

موعد أول أيام رمضان

ومعرفة أول أيام رمضان 2022، يتم من خلال توقعات علماء الفلك الذين يقدمون الموعد بالتحديد قبل بدء شهر رمضان بأيام.

وشهر رمضان الكريم يستمر لـ 30 يومًا، ويتم ممارسة عدد من الطقوس والممارسات السنوية فى هذا الوقت من كل عام، خاصة فى مصر حيث تجرى العديد من العادات التى تأخذ فى الغالب الطابع المصري.

تعرف على أول أيام شهر رمضان

وفى شهر رمضان الكريم يبدأ المواطنين فى القرى والحواري المصرية العمل على تزيين الشوارع استقبالًا لشهر رمضان الكريم.

ووفقًا لما أشارت إليه العديد من التوقعات الفلكية فإنه من المرتقب أن تكون بداية شهر رمضان عقب 90 يومًا من الآن.

ويسعد الكثير من المواطنين استقبال شهر رمضان الكريم هذا العام خلال فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة على المواطنين مما يقلل المعاناة عليهم.

الأدعية والأذكار فى شهر رمضان

ويسعى المسلمون حول العالم، ذكر العديد من الأدعية وقراءة القرآن الكريم طوال الشهر، كما تزدحم المساجد فى ذلك الوقت من كل عام حيث تُقام حلقات من الذكر أحيانًا.

وعلى المستوى الحكومي، تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية شهر رمضان الكريم بشكل خاص حيث يتم رصد كميات كبيرة من المواد الغذائية التى تكون متاحة لإمداد المواطنين بكافة الاحتياجات خلال هذا الشهر الكريم.