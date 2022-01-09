/671288/الأهلي-يصعد-5-ناشئين-لتدريبات-الفريق-الأول-بعد-تعدد-إصابات-كورونا

قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بتصعيد خمسة لاعبين من فرق الناشئين بالنادي للمشاركة في تدريبات الفريق الأول والتي جرت ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة كل من، أحمد سيد غريب من مواليد 2002، وأحمد أشرف مواليد2001، ومحمد مغربي مواليد 2001 ومحمد ياسر مواليد2001، ومحمد أحمد (شرقية) مواليد 2003.

وجاءت نتيجة مسحة الخماسي، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج أسوار النادي.

بيتسو موسيماني

وعقد موسيماني اجتماعا مع اللاعبين حرص خلاله على الحديث عن الاستعداد للمرحلة المقبلة ومواجهة الجونة وبطولة كأس رابطة الأندية المصرية في ظل الغيابات التي يشهدها الفريق.

وأدى لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية مكثفة قبل انطلاق المران الجماعي تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021

المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي ، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان ، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي ، في بطولة دوري أبطال أفريقي للمرة الثالثة على التوالي ، والتي نجح فيها الأهلي في المواجهتين تخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا ، في دور ربع نهائي البطولة.