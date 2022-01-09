/671292/من-غير-فلوس-خلية-نحل-من-الشباب-المتطوعين-لإدارة-وتنظيم-منتدى-شباب-العالم

يشارك في إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين بجهودهم دون مقابل مادي، من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

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وحرصت كبرى المؤسسات الوطنية والدولية هذا العامعلى المشاركة في الرعاية الرسمية لمنتدى شباب العالم، حيث يغطى الرعاة الرسميونكافة نفقات المنتدى دون تحميل الموازنة العامةللدولةأية أعباءمادية، كما تسعىعدد من المؤسسات الأممية والدولية للعمل كشركاء لمنتدى شباب العالم.

انطلاق منتدى شباب العالم

هذا وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وتتولى إدارة منتدى شباب العالم والفرق المنظمة التابعة لها عديد من المسئوليات والمهام، والتي تتنوعما بينالتنظيم، والتسجيل، والعملياتوإدارة الأزمات،والمحتوى، والإنتاج الفني، والإعلام، والعلاقات العامة، واللوجستيات، والفعاليات.

تتولى الفرق المنظمة لمنتدى شباب العالم عديد من المهام،تتضمن قيام فريق متخصص بإدارةخطط العمليات اللوجستية والتنظيمية،وإدارة الأزمات والمواقف الطارئة، وإدارة الخدمات ومراقبة الجودة،وحجز الطيران، وإدارة شبكة التحركات والانتقالات، والإقامة في الفنادق.

استعدادات انطلاق منتدى الشباب

كما تعمل الفرق المنظمة على وضع وتحديث نظام التسجيل والموقع الإلكتروني، وفحص طلبات المشاركة في المنتدى، والرد على الاستفسارات وحل المشكلات، هذا بالإضافة إلى إعداد محتوى ورش وجلسات المنتدى، وإعداد الأوراق البحثية ومذكرات المعلومات، فضلًا عن إنتاج مجموعة من الأفلام عن المنتدى، وإصدار الأخبار والبيانات الصحفية.

فيما تجهز فرق المنتدى الفعاليات التي تشمل StartupVein”"، و“INSPIRE.D”، و"Freedoom.e"، والنصب التذكاري لإحياء الإنسانية.

إلى جانب تنظيم عرض فني بمشاركة عارضين من مختلف الجنسيات في مسرح شباب العالم، وإعداد نموذج مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بكل تفاصيله الموضوعية والإجرائية.

خلية نحل من الشباب المتطوعين لإدارة وتنظيم منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.