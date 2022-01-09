/671294/منتدى-شباب-العالم-يكشف-تفاصيل-منطقة-الابتكار-والإبداع

انطلقت ساحة الابتكار والإبداع"Freedom.e"، وفتحت أبوابها أمام المشاركين في منتدى شباب العالم في نسخته، تحت شعارالعودة معًا "Back Together"، وتستمر الفعالية على مدار أيام انعقاد المنتدى، حيث يجتمع الشباب من مختلف الجنسيات لتبادل الحوار حول التكنولوجيا والإبداع والفن، فضلًا عن تجربة عدد من التقنيات التفاعلية والألعاب الحديثة.

دوت الخليج

ساحة التفاعل والترفيه :

تهتم منطقة "Freedom.e" بالأنشطة التفاعلية التي تتيح للمشاركين تجربة الألعاب بتقنيات تكنولوجية مختلفة، وزيارة المتحف التفاعلي الذي يضم عددًا من الشخصيات التاريخية التي يدور بينها حوار خيالي، مثل كوكب الشرق "أم كلثوم"، والملاكم العالمي "محمد علي كلاي"، وعالم الفيزياء "نيوتن"، والملكة المصرية "نفرتاري"،ورائد الفضاء "نيل أرمسترونج"، وأول امرأة تقود طائرة "إيميليا إيرهارت".

فضلاً عن استخدام المشاركين لتكنولوجيا الواقع الافتراضي لزيارة واكتشاف عدد من المدن المصرية، كما تقدم عديد منالعروض الموسيقية الراقصة الخاصة بفرقة النوبة وفرقة الطبول، وعروض الرقص الفجائية "Flash Mob".

مسرح " Freedom.e "

يّمنح "مسرح فريدوم" فرصة للشباب الموهوب لإلقاء الكلمات والحديث عن القضايا والموضوعات التي يناقشها المنتدى.

فضلًا عن إتاحة الفرصة لعدد من المواهب الشابة من مختلف دول العالم لتقديم عروض فنية وموسيقية متنوعة.

المنطقة صديقة البيئة

يعرض أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشبابعديد من المنتجات صديقة البيئة والمحققة لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلىتقديم عروض لبعض الشركات الناشئة العاملة بمجال التكنولوجيا، كما توفر ساحة الابتكار والإبداع تدريب للشباب على تصنيع المنتجات صديقة البيئة والمُعاد تدويرها.

حزمة من الإجراءات الاحترازية :

تحرص إدارة المنتدى على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بتقنيات غير مسبوقة للوقاية من فيروسكورونا في منطقة "Freedom.e"، ويتضمن ذلك استخدام تكنولوجيا مٌبتكرة لرصد أعداد الحضور بحيث لا تتخطى الكثافة 500 شاب داخل الساحة، كما يجري التعقيم المُستمر لكل الأدوات المستخدمة، ويلزم الحضور بارتداء الأقنعة الطبية عبر آلة تصنع كمامات مطبوع عليها ابتسامة الشخص بعد تصويره لإضفاء أجواء من البهجة والمرح.

عن منتدى شباب العالم :

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.