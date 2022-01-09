/671299/إصابة-شذى-بكورونا-السليم-يحافظ-على-نفسه-لأن-الألم-لا-تحتمل

فيروس كورونا ضرب الوسط الفني في الساعات الماضية، إذ أن الفنانة شذى أعلنت منذ قليل خبر إصابتها بفيروس كورونا، وأشارت إلى أن الأعراض لا تحتمل.

دوت الخليج يرصد الحالة الصحية للفنانة شذى

إصابة شذى بكورونا

وكتبت الفنانة شذى عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، خبر إصابتها بفيروس كورونا، ,كتبت: "الحمد لله بعد جرعتين من اللقاح، لتاني مرة خلال 6 شهور إيحابي كورونا والسليم بجد يحافظ على نفسه لأن الألم لا يحتمل والموضوع مش سهل خالص .. الحمدلله".

وتابعت شذى في منشورها:"إيجابي كورونا أي حد إتعامل معايا الفترة اللي فاتت يطمن على نفسه ربنا يعديها على خير يارب".

يشار إلى أن الفنانة شذى هنأت الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها، وقدمت واجب العزاء للصحفي إبراهيم، حجازي، وحيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك": “الاستاذ إبراهيم حجازي مش هقدر اقول رحلت لانك موجود دايما بسيرتك الحلوه و مواقفك اللي ميختلفش عليها اتنين واحترامك للصغير قبل الكبير ربنا يرحمك و يغفرلك هتوحشنا بس عمرك مهتغيب”.

إصابة نجلاء بدر بكورونا

وعلى جانب أخر أصيبت عدد من نجوم الفن بفيروس كورونا، وكانت آخرهم الفنانة نجلاء بدر التي أثارت الجدل بسبب أخر منشور كتبته، حيث أعلنت اصابتها بفيروس كورونا أو ميكرون، ما جعل الجمهور يقلق عليها ويتساءل عن الأعراض التي تشعر بها. وكتبت نجلاء بدر عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " اول الأعراض المتفق عليها لغايه دلوقتي، شكشكة في الزور أو الودن و خمول و نوم، كده انت شرفت كورونا اوميكرون، مبروك يا روحي".

وتوصل “دوت الخليج”، مع الفنانة نجلاء بدر ولكنها لم تُجيب، فتواصلنا مع مصدر مقرب منها وكشف أن حالتها الصحية ليست خطيرة وأنها تشعر بأعراض نزلة البرد العادية.

إصابة تامر حبيب بكورونا

كما أعلن الكاتب والسيناريست المصري تامر حبيب إصابته بفيروس كورونا المستجد «Covid 19» دون الكشف عن مصدر الإصابة. كتب حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "إيجابي كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل".