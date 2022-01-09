الرئيس الفلسطينى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى افتتاح منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وصل محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، اليوم الأحد، مصر فى زيارة رسمية لمدينة شرم الشيخ تستغرق يومين، تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشاركة فى افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، والمقرر انطلاقها غدا الإثنين.





وكان فى استقبال الرئيس الفلسطينى بالصالة الرئاسية بمطار شرم الشيخ الدولى وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ووفد من قيادات جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح. يرافق الرئيس فى الزيارة الوزير حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، وقاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدى الخالدى.

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