«سكن ودفا» ترسم البسمة على وجوه الأطفال فى الإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - نجحت حملة «سكن ودفا» فى رسم ال الأطفال وتكسو وجوههم بالفرحة، بعدما وزعت عليهم قسائم لشراء للملابس الشتوية ليتمكنوا من اختيار ملابسهم بأنفسهم من أكبر محلات الإسكندرية.





يأتى ذلك فى إطار حملة مؤسسة "مصر الخير" للشتاء لهذا العام، بعنوان «سكن ودفا» بهدف الوفاء باحتياجات الأسر المصرية الأكثر احتياجا خلال فصل الشتاء من المواد الغذائية، والغطاء، وملابس الأطفال، وهذا بخلاف تحسين بيئة سكن المستفيدين من مشروعات المؤسسة.

وقال أحمد على، المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة "مصر الخير"، إن حملة الشتاء هذا العام اختارت أن تعطى حرية الاختيار للمستفيدين كحق إنسانى فى تلبية احتياجاتهم بأنفسهم، مضيفا: قمنا خلال الحملة بعمل قسيمة شراء لكل طفل فى الأسرة بقيمة 200 جنيه، حيث يذهب الطفل بنفسه ويختار ملابسه بنفسه لأن الهدف هو رسم الفرحة على وجوه الأطفال وإدخال السعادة على قلوبهم كتجربة إنسانية تحرص عليها مؤسسة مصر الخير من خلال الحملة هذا العام والتى تشمل 4 بنود هامة تمس حياة جميع الأسر المستفيدة من مشروعاتنا.

وأضاف: يأتى فى مقدمة البنود، بند المواد الغذائية، والذى ينقسم لدينا إلى ثلاثة أقسام وهى توفير «كرتونة مواد غذائية» بقيمة مالية تصل إلى 150 جنيها. وكارت مواد غذائية، وتصل قيمته أيضا إلى 150 جنيها ووجبة ساخنة بقيمة 40 جنيها لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة، وفيما يشمل بند الغطاء منتجين، اللحاف الفايبر بقيمة 200 جنيها، والبطانية بقيمة 200 جنيها.

ومن جانبه، قال أحمد يوسف مدير المساعدات المباشرة بقطاع التكافل الإجتماعى بمؤسسة "مصر الخير" إن بند الملابس الشتوية للأطفال يتمثل فى توفير قسيمة شراء ملابس شتوية للأطفال بقيمة 200 جنيها، ويتم استلام هذه القسائم من خلال فروع المؤسسة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف: اليوم لدينا 25 طفل، من إحدى قرى محافظة الإسكندرية فى إطار تسليمات المؤسسة لمكونات الحملة بأحد المحلات المتعاقد معاها لتلبية احتياجات الأطفال، وهو أحد المحلات التى لديها عدد من الفروع، بمختلف محافظات الجمهورية، بحيث يحصل الطفل فى أسوان على نفس المنتج، الذى يحصل عليه الطفل فى القاهرة، أو الإسكندرية، بحيث نوفر للمستحقين ما يحتاجون إليه، ويختار المستفيد بنفسه احتياجه، وهو عامل أكثر آدمية، ويتيح المستفيد اختيار ما يلزمه بنفسه، واختيار الألوان التى يحبها بنفسه، مشيرا إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بدعم الأسر المستحقة، من خلال محور الإغاثة العاجلة، والذى يقوم بتوفير وجبات جافة، ومواد غذائية لا تحتاج للتخزين داخل ثلاجة، حتى لا نشق على المستحقين كما يتم توزيع وجبات ساخنة بشكل مستمر طوال فترة حملة الشتاء، والتى بدأت فى ديسمبر الماضى، وتستمر حتى فبراير القادم.

وناشد يوسف المصريين، بالتبرع والمشاركة مع المؤسسة من خلال فروعها أو الاتصال بالخط الساخن 16140، حتى تستطيع أن تلبى كافة طلبات الأسر الأولى بالرعاية، والمتضررين من الأمطار والتقلبات الجوية والطقس شديد البرودة والذى يحتاج منا جميعا التتدخل لحمايتهم وتوفير كافة احتياجاتهم.