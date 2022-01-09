مدبولى: توجيهات رئاسية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث المجالات المقترحة للتعاون مع شركة "سكاتيك" النرويجية للطاقة المتجددة، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعماد مصطفى، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد عامر، المدير العام لشركة "سكاتيك" فى الشرق الأوسط وشمال غرب إفريقيا.





وفى بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، ومنوها بأن هناك مفاوضات جارية مع شركة "سكاتيك" النرويجية بشأن تعزيز الشراكة فى عدد من المشروعات، وأن هدفنا حاليا هو تشجيع هذه الشراكات.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد عامر، المدير العام لشركة "سكاتيك" فى الشرق الأوسط وشمال غرب إفريقيا، مجالات عمل الشركة، موضحا أنها تعمل على تطوير، وبناء، وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بمقدار 3.5 جيجاوات فى 25 دولة حول العالم، فيما تعمل الشركة على عدد من المشروعات الأخرى لإنتاج ما يزيد على 14 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة.

واستعرض أيضا خطط الشركة للتوسع فى عدد من الأسواق خلال الفترة المقبلة فى عدد من المجالات المختلفة، لا سيما فى مجالات تحلية المياه، وحلول تخزين الطاقة، واستخدام القدرة التنافسية للطاقة المتجددة فى المشروعات الصناعية، بما فى ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

وفى سياق متصل، تطرق إلى مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن العالم يحتاج إلى نحو 660 مليون طن من الهيدروجين للوصول إلى الهدف البيئى المتمثل فى خفض الانبعاثات الكربونية إلى صفر بحلول عام 2050، منوها إلى أن استخدامات الهيدروجين يمكن أن تتسع لتشمل مجالات جديدة أخرى مثل إنتاج الأمونيا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد "الأمونيا الخضراء" نموا كبيرا حتى عام 2050، يصل إلى 200 مليون طن سنويا.

وأشار المدير العام للشركة إلى أن مصر تعد مركزا إقليميا لأنشطة شركة "سكاتيك"، ولديها استثمارات أجنبية مباشرة تزيد على 450 مليون دولار فى جنوب مصر، مضيفا أنها تعد أيضا فى مقدمة الدول محل اهتمام الشركة للتوسع فى إنتاج الهيدروجين والأمونيا، وذلك بفضل ما لديها من إمكانات تساعدها على أن تصبح لاعبا مهما فى تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر فى العالم، مع توافر طاقة الرياح والشمس بوفرة، مما يساهم فى انخفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين، وكونها أحد أقصر طرق الشحن البحرى، بالإضافة إلى ما تمتلكه من البنية الأساسية اللازمة لعمليات التصدير.

واستعرض تفاصيل مقترح الشركة بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فى مصر.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية مشروع شركة "سكاتيك" لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مؤكدا أن هذا المشروع الواعد سيحول مصر إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للأمونيا ومنتجات اليوريا.

كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين، لعرض خريطة طريق تتضمن الخطوات التنفيذية المطلوبة لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ.