البيئة: نعمل على منظومة ذكية ومتكاملة لإدارة المخلفات تناسب مكانة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، منظومة المعالجة والتخلص الحالية بمصنع فرز المخلفات بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، للوقوف على الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمدينة وذلك قبيل استضافة شرم الشيخ لمؤتمر الشباب واستعدادتها لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات وممثلى شركة جرين بلانت.





تأتى الزيارة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات ومعالجتها والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة متكاملة للمخلفات، وفى ضوء جهود وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعمل على تفعيل عقود التشغيل الخاصة بمنظومه جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص الآمن منها.

وأكدت وزيرة البيئة أنه جارى العمل على وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بشرم الشيخ تتضمن منظومة ذكية لإدارة المخلفات من خلال عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وتقديم خدمات مميزة تناسب مع مكانة مدينة شرم الشيخ واستقبالها الدائم لأحداث ومؤتمرات عالمية، كما سيتم العمل على تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والتشغيل الأمثل لمنشآت المعالجة وتطويرها والإدارة السليمة لخلية الدفن الصحى التى تم إنشاؤها ضمن البنية التحتية لمنظومة النظافة والتى تتم على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه تم التأكيد على ضرورة إدراج كافه العاملين بمنظومة الإدارة المتكاملة الحالية وخصوصا معالجة المخلفات ضمن المنظومة الجديدة والتى سيتم تنفيذها من خلال شركة جرين بلانت.

وأشارت فؤاد إلى اهتمام وزارة البيئة بدعم ورفع منظومة جمع المخلفات وكنس الشوارع وغسيل الأرصفة والميادين بالإضافة إلى عمليات المعالجة والتخلص الآمن لضمان ظهور مدينة شرم الشيخ بالمستوى اللائق بها، نظرا للدور الريادى الذى تقوم به.