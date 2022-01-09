الصحة تخصص عيادتين مجهزتين بمقر منتدى شباب العالم لاستقبال أى حالة طارئة

أكدت وزارة الصحة والسكان تخصيص عيادتين بمقر فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ لاستقبال الحالات الطارئة وعلاجها أثناء الفعاليات، مشيرة إلى أن العيادات بها كافة التجهيزات الطبية اللازمة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يوجد بكل عيادة طبيبان ومسعفان وممرضتان، كما تم توفير 6 فرق طبية " الانتشار السريع " فى مناطق الصالات والفعاليات، كل فرقة مكونة من 3 أفراد، وتابعت: "كل فرقة بحوزتها كافة الأجهزة الطبية والمستلزمات للتعامل مع الحالات الطارئة"، مشيرة إلى أن الفرق مجهزة بأجهزة تنشيط عضلة القلب.

يذكر أن خطة تأمين منتدى شباب العالم يشارك فيها 180 مسعفا و25 مشرفا إسعافيا و14 طبيبا و4 تمريض مدربين على كافة خطط التعامل مع الحالات الطارئة، مشيرة إلى أن جميع سيارات الإسعاف مجهزة برعايات مركزة وتابعت: تم الاستعانة بــ 41 سيارة من خارج محافظة جنوب سيناء و9 سيارات من المحافظة.

ويشار إلى أن خط التأمين وضعت 10 سيناريوهات للتعامل حال حدوث أى طوارئ طوال أيام فعاليات المنتدى مؤكدة مشاركة 50 سيارة إسعاف فى خطة التأمين الطبى.