شحاته أبو زيد: تنظيم مصر لمنتدي شباب العالم دليل علي قدرة مصر في تنظيم الفعاليات الكبري

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قال النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، غدا، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، يعد فرصة لنقل الصورة الحقيقية للدولة المصرية في الخارج.

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وأضاف أبو زيد، في بيان له، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للشباب، حيث حرصت منذ الوهلة الأولي علي الاستماع لآرائهم وأفكارهم البناءة، لافتا أن انعقاد منتدي الشباب في ظل جائحة كورونا يعد دليل قاطع علي قوة وقدرة الدولة المصرية في تنظيم الفعاليات الكبري.

شحاته أبو زيد: منتدي شباب العالم بات منصة هامة لمناقشة العديد من القضايا العالمية

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن النسخة الرابعة من المنتدى تتميز بتناول العديد من الموضوعات الهامة، أبرزها التغيرات المناخية وتداعيات جائحة كورونا، فضلا عن مناقشة موضوعات آخري كالحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان وريادة الأعمال.

وأكد أبو زيد، أن المنتدي خلال انعقاده علي مدار الأعوام السابقة استطاع أن يقدم مساهمات أظهر دور الدولة المصرية في مختلف المحافل الدولية، مضيفا: منتدي شباب العالم بات منصة هامة لمناقشة وتناول العديد من القضايا العالمية التي تمس قطاع الشباب.

انطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم

و تنطلق غدا النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى إجراء حوار بين الشباب المصرى و الشباب من دول العالم حول القضايا والمشاكل التى يتعرض لها العالم بصفة عامة، والاستماع إلى أفكار الشباب ورؤيتهم فما يشغل الرأى العام العالمي بشأن قضية يغير المناخ التى يشهدها العالم كما يعكس المنتدى حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى رؤية الشباب المصرى للجمهورية الجديدة.