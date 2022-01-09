/671301/تصريحات-مفيد-فوزي-في-برنامج-كلام-الناس-الزعيم-أيقونة-مش-هتتكرر-ومبسمعش-عمرو-دياب

استضافة الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس، الذي يُذاع على mbc مصر، الإعلامي الكبير مفيد فزوزي، الذي عاتبها في أول دقائق الحلقة، وقام بإعطاء عدة تصريحات شائكة تغضب الناسمنه مجددًا.

موقع دوت الخليج يرصد لكم أهم تصريحات مفيد فوزي في برنامج كلام الناس

عتاب مفيد فوزي لياسمين عز

بعد تقديم المذيعة ياسمين عز للإعلامي الكبير مفيد فوزي، عاتبها قائلًا:"عندي ملاحظة ياريت قلبك يتسع لها.. لما جيت دخلت الاستوديو كان المفروض تقومي ترحبي بيا، لأني ببساطة لست صاحب الاسم والكبير والشهرة، لكن لأني من أباء المهنة"، فاعتذرت له لأنها لم تقدر أن تقوم بسبب تثبيت المايك في ملابسها، ولو تحركت سيسقط، رد عليها:"انا قولت يغفر لها أنها شابة ويغفر لها هدوئها ولبسها الأبيض الملائكي وأنها بسيطة الملامح، ويقبل عذرك". وبعدها أدلى بالكثير من التصريحات، فيما يلي..

مفيد فوزي عن عادل إمام

فتح الإعلامي مفيد فوزي قلبه في البرنامج وتحدث عن عادل إمام، وصرح قائلًا:

- عادل إمام نجاحه مستمر، فهو أيقونة ضحك لن تتكرر.

- سمير غانم وسعيد صالح كوميديانات أقوية، لكن عادل إمام عنده كريزما مختلفة.

- عادل إمام بيخلق كوميديا من الموقف مش بيتشقلب وخلاص.

- مافيش حد من النجوم الشباب بيضحكني.

- النجاح من ورا الترد نجاح مزيف لا يستمر.

هجوم مفيد فوزي على عمرو دياب

- عمرو دياب لا يملك صوت حلو، هو فقط عضلات.

- يصلح الهضبة للظهور مع بنت جميلة، لكن لا يغني.

- لا أسمع لعمرو دياب.

- عمرو دياب ولا في دماغه تقدم بلده.

تصريحات مفيد فوزي عن نجوم الطرب المصري

- عبد الحليم حافظ وعلي الحجار عناوين للشجن.

- لا منازع لأنغام في الوقت الحاضر.

- محمد منير غنى فرحة الصعيد مشاركة منه في المشروعات التطورية للبلد.

تصريحات أخرى لمفيد فوزي

- منى زكي تأتي بعد نادية الجندي ونبيلة عبيد كنجمة شباك.

- رشوان توفيق وابنته في مواجهة خطيرة.

- الشعب المصر مالوش كتالوج.

- لم ألتفت لكلام الناسرغم أنني عانيت منه كثيرًا.

- عشت سنوات لا أفعل شيء سوى الكتابة.

- القلم هو رفيقي وأتونس به.

- اللعنة على التكنولوجيا التي قضت على أسرار الناس.

وكان هذا في حلقة السبت 8 يناير، الذي جمعت بين ياسمين عز مذيعة برنامج كلام الناس على mbc مصر، والإعلمي الجريئ مفيد فوزي.