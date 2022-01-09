/671304/رئيس-جامعة-بني-سويف-يتفقد-سير-الامتحانات-وقاعات-اللجان

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، أعمال الامتحانات بكليتي الحاسبات والمعلومات والمنعقدة بمبني الاختبارات الإلكترونية وكلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية حرصاُ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ووجه رئيس جامعة بني سويف، بضرورة تهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات وسبل الراحة للطلاب، مشددا خلال جولته على ضرورة توافر كافة الاستعدادات والرعاية الطبية، فضلاً عن الاهتمام بالتأمين الكامل للجان لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الهدوء والنظام، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة لتذليل أي صعوبات قد تقابل الطلاب. رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات وقاعات اللجان واستطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب حول المنهج و توزيع الأسئلة ، مشدداً على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة حرصاً على سلامة كافة أطراف المنظومة التعليمية.

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