/671305/النائب-محمود-سامي-مشاركة-الجميع-في-منتدي-شباب-العالم-يؤكد-علي-اننا-أمام-دولة-ديموقراطية-حديثة

قال النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن تنظيم "منتدى شباب العالم" في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، فرصة للتحاور المباشر بين الشباب والقيادة السياسية.

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

وأضاف سامي، خلال بيان له اليوم، أن الحدث الإيجابي في هذا المنتدي هو مشاركة الكثير من شباب الأحزاب المعارضة للتحاور بشكل ايجابي وبكل أريحية، بالإضافة إلي استماع القيادة السياسية لجميع أراء الشباب المختلفة، موضحا أن مشاركة الجميع في هذا المنتدي هو خطوة للأمام ومطابقة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويؤكد علي التحول لدولة ديموقراطية حديثة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن حضور آلاف الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم لمدينة شرم الشيخ هو فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف ثقافات العالم .

وطالب النائب محمود سامي، بعقد منتدي أخر سياسي يدعي فيه كبار السياسيين من الجيل القديم والوسط ليتم تغطية جميع الأراء السياسية في مصر ويؤكد علي دعم القيادة السياسية علي خلق بيئة سياسية جيدة.