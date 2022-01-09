/671306/فوز-مدرسة-عمر-بن-الخطاب-بدشنا-بالمركز-الأول-في--أوائل-الطلبة

انطلقت اليوم بقاعة معسكر قنا الدائم بمدينة قنا المرحلة الثانية من المسابقة الأكبر والأضخم علي مستوي الجمهورية " أوائل الطلبة " التي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للمراحل التعليمية المختلفة .

فوز مدرسة عمر بن الخطاب بدشنا بالمركز الأول في أوائل الطلبة وشهد فعاليات انطلاق المرحلة الثانية من المسابقة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وسعودي إبراهيم عبد الرازق أمين الشئون البرلمانية وأشرف أحمد عبد الغني أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية وأسامة قدوس مدير العلاقات العامة والإعلام بمدرية التربية والتعليم بقنا فوز مدرسة عمر بن الخطاب بدشنا بالمركز الأول في أوائل الطلبة وقال سعودي إبراهيم عبد الرازق أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أن المرحلة الثانية انطلقت اليوم بمنافسات المرحلة الابتدائية بمشاركة تسع مدارس ابتدائية ، واحدة عن كل إدارة تعليمية حيث شاركت مدارس " نجع السيد الأولى على إدارة قنا التعليمية و الراهبات الابتدائية عن إدارة نقادة التعليمية و الشهيد مجدي بالكراتية عن إدارة قوص التعليمية و فرىشوط الابتدائية بنات عن إدارة فرشوط وعمر بن الخطاب عن إدارة دشنا التعليمية و النهضة الحديثة عن إدارة الوقف التعليمية و الرحمانية قبلي عن إدارة نجع حمادي التعليمية و نجع معين ممثل لإدارة قفط التعليمية و أبو شوشة البلد ممثلة لإدارة ابوتشت التعليمية . وأشار إلي أنه جرى اختبار الطلاب في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والرياضيات والمعلومات العامة عن المشروعات القومية تحت إشراف موجهي عموم المواد بمديرية التربية والتعليم بقنا وأضاف أنه تم إعلان فوز مدرسة " عمر بن الخطاب " الابتدائية الممثلة لإدارة دشنا التعليمية بالمركز الأول على مستوى محافظة قنا وصعودها لتمثيل المحافظة في المرحلة الثالثة علي مستوي الجمهورية.

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