/671307/النائبة-رقية-الهلالي-ناعية-تهاني-الجبالي-سيذكر-التاريخ-مواقفها-الوطنية

تنعى النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، ببالغ من الحزن والأسى المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد رحلة عطاء في العمل القضائي والسياسي خدمت خلالها الفقيدة الوطن بكل أمانة وإخلاص.

دوت الخليج

وتقدمت النائبة رقية الهلالي، خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة وزملائها في القضاء، داعية المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وان يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان. وقالت نائبة حماة الوطن، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن المستشارة تهاني الجبالي وأول إمرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر، كما كان لها دورًا بارزًا في الدفاع عن قضايا المرأة، وكذلك مواقفها الوطنية في محاربة الإرهاب ومواجهة جماعة الإخوان الارهابية عقب الإعلان الدستوري في 2012 ، مؤكدة ان مواقفها الوطنية سيذكرها التاريخ بأحرف من نور.

من هي تهاني الجبالي :

وتخرجت المستشارة تهاني الجبالي في كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م، تم انتخابها دورتين على التوالي عضوًا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912، وفي يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية، كأول قاضية مصرية.